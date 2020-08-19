Мы уверены: Карелия, Псковская, Новгородская, Приозерск и Гатчина – это новые Швейцария, Тоскана и страна Басков. Редакция «Собака.ru» запускает проект, посвященным небанальным местам Ленинградской области. В нем наши герои — бизнесмены, художники, артисты, блогеры, фермеры и активисты — делятся любимыми локациями. Где попробовать крендели по средневековому рецепту? Как найти секретный пляж? И какая заповедная роща идеальна для аэротерапии? О Выборгском районе — Эдуард Тиктинский и Настя Шепелевич.
Что смотреть в Выборгском районе? Пряные крендели, секретный пляж и ресторан на берегу озера
Эдуард Тиктинский
президент Группы RBI
Линдуловская роща
Это огромная заповедная территория (почти 24 га!), на которой по приказу Петра I высадили сибирскую лиственницу — древесину планировалось использовать для строительства кораблей в Кронштадте. В заказнике нет развлечений и запрещено разводить костры, рыбачить, охотиться и даже ягоды собирать. Лучше всего здесь заняться аэротерапией: гулять по деревянным настилам и дышать хвойным воздухом.
Горнолыжный курорт в Коробицыно
Мекка и профессиональных экстремалов, и простых любителей горных лыж или сноуборда. На территории действуют 12 трасс (самая длинная больше км!), по которым можно спускаться 6 месяцев в году — самый длинный сезон в Европе.
Ресторан «Вереск»
Занимает 1‑е место в моем личном рейтинге летних террас. Приезжайте ужинать стейком из лосося с кедровыми орешками и смотреть закат над Большим Симагинским озером — веранда стоит прямо на его берегу.
Анастасия Шепелевич
креативный директор BatB concept store
Крендели!
В Выборге с XV века пекут знаменитые крендели — из особого теста со смесью пряностей. В городе много лавок с коваными вывесками в виде кренделей, где их и можно приобрести. На мой вкус, лучшие подают в одном из самых старых домов Выборга — Усадьбе бюргера. В ней есть сувенирная лавка и кафе — это то, что вам нужно.
Парк «Монрепо»
Понравится любителям скальных пейзажей. На территории есть «Остров мертвых» с небольшим замком Людвигштайн — фамильным кладбищем семьи Николаи, владевшей усадьбой Монрепо 150 лет. А в глубине можно обнаружить заброшенный дот линии Маннергейма.
Памятник трамваю
В центре города на рельсах, проложенных через брусчатку, стоит винтажный трамвай — в память о трамвайном движении первой половины XX века. Вагон воссоздали по образцу, курсировавшему в Выборге в 1912 году.
Библиотека Алвара Аалто
Проект центральной библиотеки хоть и создан архитектором Алваром Аалто в 1927, но кажется сверхактуальным в 2020. Во‑первых, это образец фирменного аалтовского функционализма, но в сочетании с природными линиями и естественными материалами. Во‑вторых, библиотека — идеальная локация для съемки модного лукбука: читальный зал естественно освещается за счет круглых окон в потолке, а в лектории фантастический волнообразный потолок.
Клуб-отель De La Rey
Бронируйте шале в сосновом лесу с выходом к набережной. В доме есть камин и панорамные окна с видом на лес, на террасе можно делать гриль и отдыхать в шезлонге. Вокруг очень-очень тихо, как раз для уставших карьеристов. Отель организует катание на сапах, гидроциклах и лодках в заливе. А в паре километров пляж Флотский — там чистый песок, немного людей и очень красивые закаты.
Пляж Золотой
В Выборгском районе на озере Глубоком есть очень небольшой секретный пляж — называется Золотой. Ехать за мелким песком и пикником в тени 100‑летних сосен. Никаких активностей нет: он больше уединенный, я бы даже сказала — дикий.
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