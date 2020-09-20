Что смотреть в Новгородской области? Музей зодчества, безглютеновый ресторан и маленький Версаль

Мы уверены: Карелия, Псковская, Приозерск и Гатчина – это новые Швейцария, Тоскана и страна Басков. Редакция «Собака.ru» запускает проект, посвященным небанальным местам Ленинградской области. В нем наши герои — бизнесмены, художники, артисты, блогеры, фермеры и активисты — делятся любимыми локациями. Доверить рассказ о хайлайтах Новгородской области мы, конечно же, не могли никому, кроме Александры Георгиевой — идеолога возрождения фабрики «Крестецкая строчка». И не прогадали — в списке кутюрные кружева, колбаски из ильменского судака и мельница.