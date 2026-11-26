Почти каждый день в мире появляются новости о кибератаках и перебоях в работе мобильных сервисов. Не успела Европа отойти от истории с отключенными хакерами холодильниками, как аэропорты США столкнулись с масштабным сбоем в работе оборудования. Если добавить сюда проблемы у сервисов Apple 17 ноября и взлом менеджера паролей 1Password, картина становится все более тревожной.

Специалист по кибербезопасности Николь Перлрот (автор бестселлера «Они говорят мне, что так наступит конец света») рассказала изданию The New York Times, что происходит и как реагировать обычным пользователям. Приводим важнейшие фрагменты из выступления эксперта.