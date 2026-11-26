Почти каждый день в мире появляются новости о кибератаках и перебоях в работе мобильных сервисов. Не успела Европа отойти от истории с отключенными хакерами холодильниками, как аэропорты США столкнулись с масштабным сбоем в работе оборудования. Если добавить сюда проблемы у сервисов Apple 17 ноября и взлом менеджера паролей 1Password, картина становится все более тревожной.
Специалист по кибербезопасности Николь Перлрот (автор бестселлера «Они говорят мне, что так наступит конец света») рассказала изданию The New York Times, что происходит и как реагировать обычным пользователям. Приводим важнейшие фрагменты из выступления эксперта.
«Мы внезапно стали жить по часам хакеров — они способны автоматизировать большую часть любой кибератаки», — с таких слов началось интервью эксперта по кибербезопасности Николь Перлрот изданию The New York Times.
По ее словам, сейчас специалисты в отрасли фиксируют «больше инцидентов, чем когда-либо прежде». Атаки приводят к сбоям не только сами по себе, они также усиливают давление на компании, которые лихорадочно ищут уязвимости в своих программах и пытаются их исправить обновлениями. «Это естественным образом ведет к тому, что где-то и что-то ломается», — добавляет Перлрот.
«Самый простой способ понять, [почему так происходит], — продолжает эксперт, — вспомнить два высказывания. Первое принадлежит Марку Цукербергу*. Он говорил, мол, двигайся быстро, просто выпусти новый продукт, о безопасности можно позаботиться позднее. Второе — [бизнесмену] Марку Андреессену: программное обеспечение съедает мир».
По словам Перлрот, в последние десятилетия программное обеспечение встроили почти в «каждую дыру в наших экономике, здравоохранении, образовании и критически важной инфраструктуре». Это позволяло снижать издержки, но расплатой было то, что школы, больницы, электростанции, железнодорожные узлы, кол-центры встроили во все свои рабочие процессы программное обеспечение с массой уязвимостей.
До наступления эпохи ИИ это было не так критично, ведь достаточно квалифицированных хакеров было совсем немного. Теперь же искусственный интеллект позволяет любому мало-мальски технически грамотному преступнику организовать сложнейшую атаку.
Так, говорит Перлрот, мы входим в новый мир, «где привычные вещи, которые работали изо дня в день, начинают сбоить, включаться и выключаться». По мнению эксперта, эта ситуация «станет новой нормой».
По ее словам, компании, отвечающие за кибербезопасность — «те самые службы 911 на случай кибератаки», — исчерпали свои возможности. В результате часть людей и компаний, пострадавших от действий хакеров, вынуждены ждать в очереди из других встревоженных, растерянных и разгневанных клиентов «безопасников».
Николь Перлрот
Эксперт в области кибербезопасности:
«Мы много говорили о том, что не бывает идеальной безопасности — это несбыточная мечта. Мы говорили о том, что просто не надо быть самой медленной газелью в этой саванне, чтобы киберпреступник решил, что вы не стоите затраченных усилий и лучше переключиться на кого-то другого. Теперь хакеры могут атаковать кого угодно».
В первую очередь, продолжает эксперт, беспокойство вызывает ПО, которое работает на объектах критической инфраструктуры: диспетчерские службы, водоочистные сооружения, канализация.
«Многие компьютеры в этих важнейших системах работают на старом программном обеспечении, которое уже даже не поддерживается, — говорит Перлрот. — Это значит, что они даже не получат от разработчика обновление, [которое закрыло бы уязвимость в коде программы]».
Более того, даже если обновления будут разработаны, остается все та же проблема: устранив прореху в безопасности, они могут сломать на компьютере электростанции или канализационной системы что-то другое. «Поэтому нам надо планово отключать технику на таких объектах, чтобы заменить оборудование или ПО».
Николь Перлрот
Эксперт в области кибербезопасности:
«Водоканалы редко имеют штатного IT-специалиста, им приходится полагаться на внешних подрядчиков. Те в свою очередь должны иметь удаленный доступ к системам водоочистных сооружений, что создает "лаз" для хакеров. Ведь никто не проектировал водоочистные сооружения с мыслью о том, что киберпреступник попытается их сломать».
С аналогичными вызовами сталкиваются не только государственные муниципальные структуры. Частные компании также подвержены тем же самым рискам. «Если у кого-то есть лишний доллар, и он решает, на что его потратить — на новый продукт или кибербезопасность, выбор неизменно будет останавливаться на первом», — констатирует эксперт.
При этом, указывает Перлрот, ИИ может не только создавать, но и решать проблемы. Искусственный интеллект анализирует код, помогая разработчикам закрывать возможные уязвимости.
Отдельно эксперт отмечает, что «кибербезопасность — это, в том числе, проблема образования и культуры». «Мы никогда не учили людей жить в таком мире, — говорит она. — Только за прошлую неделю я слышала о трех случаях, когда крупные компании сталкивались с тем, что хакеры выводили деньги с их счетов, используя сгенерированные "записи" голоса финансового директора для подтверждения транзакций».
По словам эксперта, каждому теперь нужно иметь кодовое слово для общения не только с родственниками, но и с коллегами по работе.
Николь Перлрот
Эксперт в области кибербезопасности:
«Рекомендация, которую я даю всем: спросите себя, что является самым важным для вас? Лично, профессионально, как угодно. Огородите это дополнительным слоем защиты… К примеру, для меня как для матери — это фотографии детей. Мне не хотелось бы, чтобы кто-то их стер. Поэтому я каждый квартал делаю резервные копии».
Еще один совет для простых пользователей: распечатать выписки с банковских счетов, а оригиналы критически важных документов стараться держать под рукой.
«Придумывайте уникальный пароль для каждого вашего аккаунта. — продолжает эксперт. — Некоторые используют для это менеджеры паролей, потому что сервисов так много, что все аккаунты и не упомнить. Слишком соблазнительно использовать один на все учетные записи — так делать не надо… Это очень важно, так как если пароли разные, то взлом одной части вашей жизни не повлияет на другие сферы».
Впрочем, сама Перлрот называет себя «очень параноидальной» и признается, что сама не доверяет сторонним приложениям, придумывая все пароли самостоятельно по особой, известной только ей самой системе.
«Я никогда не кликну на ссылку, присланную тем, кого я не знаю, — говорит собеседница редакции. Я регулярно проверяю адреса электронной почты, чтобы проверить, кто прислал сообщение».
Николь Перлрот
Эксперт в области кибербезопасности:
«Будьте осмотрительны — просто исходите из того, что вас всегда хотят взломать».
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