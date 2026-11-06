Хакеры парализуют уже работу магазинов! Ходят слухи, что 17 ноября они сотрут всю банковскую информацию в мире! Это же невозможно?

Что случилось?

С начала ноября стало известно сразу о нескольких крупных кибератаках, которые привели к масштабным последствиям. Так, 2-го числа продуктовые сети сразу в семи странах Европы сообщили о том, что их холодильники дистанционно взломали. Температуру внутри камер на ночь подняли до +50°C. Общий ущерб, вероятно, составил десятки миллионов долларов.

Аналогичная атака имела место за полмесяца до этого — 12 октября стало известно о взломе холодильников в сотнях магазинов французских сетей Intermarché и Coopérative U.

Грандиозный эффект имел взлом криптобиржи, с которой удалось вывести криптовалюты на миллиарды долларов. Это привело к резкой просадке курса Bitcoin.

В России осенью атакам подверглись ресурсы крупного оператора домашнего интернета SkyNet. Кроме того, сообщалось о взломе сайта Росстата и сервисов МЧС.

На этом фоне в интернете бродят слухи о том, что хакеры готовятся устроить «цифровой апокалипсис», атаковав мировую финансовую систему. В результате, пишут в соцсети X и телеграм-каналах, могут быть стерты данные о счетах пользователей. Называется даже точная дата атаки — 17 ноября.