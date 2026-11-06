Хакеры парализуют уже работу магазинов! Ходят слухи, что 17 ноября они сотрут всю банковскую информацию в мире! Это же невозможно?

Одна из важнейших тем последних недель — хакерские атаки. В начале ноября злоумышленники вывели миллиарды долларов с криптобиржи Binance. Незадолго до этого интернет-преступники испортили продукты на миллионы евро, дистанционно отключив холодильники сразу в нескольких странах мира. На этом фоне появились слухи, что 17-го числа хакеры могут парализовать всю финансовую систему, удалив данные о счетах клиентов банков. Как мир в 2026 году оказался настолько уязвимым? И возможен ли (хотя бы теоретически) «цифровой апокалипсис» в середине ноября?
Что случилось?
С начала ноября стало известно сразу о нескольких крупных кибератаках, которые привели к масштабным последствиям. Так, 2-го числа продуктовые сети сразу в семи странах Европы сообщили о том, что их холодильники дистанционно взломали. Температуру внутри камер на ночь подняли до +50°C. Общий ущерб, вероятно, составил десятки миллионов долларов.
Аналогичная атака имела место за полмесяца до этого — 12 октября стало известно о взломе холодильников в сотнях магазинов французских сетей Intermarché и Coopérative U.
Грандиозный эффект имел взлом криптобиржи, с которой удалось вывести криптовалюты на миллиарды долларов. Это привело к резкой просадке курса Bitcoin.
В России осенью атакам подверглись ресурсы крупного оператора домашнего интернета SkyNet. Кроме того, сообщалось о взломе сайта Росстата и сервисов МЧС.
На этом фоне в интернете бродят слухи о том, что хакеры готовятся устроить «цифровой апокалипсис», атаковав мировую финансовую систему. В результате, пишут в соцсети X и телеграм-каналах, могут быть стерты данные о счетах пользователей. Называется даже точная дата атаки — 17 ноября.
Взломать что угодно в 2026 году правда стало проще?
Вероятно, да. Ключевая причина здесь — радикальное снижение стоимости кибератак, поясняет Анатолий Сазонов, руководитель департамента соответствия требованиям по информационной безопасности Infosecurity из ГК Softline.
«За счет внедрения ИИ атаки автоматизируются, а инфраструктура для их осуществления стала радикально дешевле, — говорит эксперт. — В 2026 году мы видим переход от ситуации, когда взломом занимается какой-то единичный высококвалифицированный хакер, к парадигме, когда киберугрозы начинают производиться, как на конвейере».
Кроме того, успешности последних громких кибератак способствует еще один момент — за последние годы количество устройств, подключенных к сети, радикально возросло, однако их безопасности не уделяется должного внимания.
«Тот же промышленный холодильник в супермаркете — это устройство, подключаемое к интернету, — рассказывает Николай Еритенко, научный сотрудник факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО. — Однако его безопасности уделяется меньше внимания, чем защите десктопов и смартфонов. Нет еще выработанной культуры информационной безопасности в отношении таких объектов».
Что в принципе может быть взломано?
Потенциально все что угодно, отмечает Анатолий Сазонов из Infosecurity из ГК Softline. Любое устройств, подключенное к сети, скорее всего, можно взломать. Другое дело, зачем это может понадобиться злоумышленникам.
Так, напоминает эксперт, холодильники, мультиварки, умные светофоры и лампочки могут быть интересны не сами по себе, а как орудие для других атак. Даже весьма скромный по своим вычислительным мощностям компьютер умной кофеварки можно использовать для того, чтобы атаковать какой-то другой сервис, к примеру сайт или приложение.
Кроме того, остаются варианты с европейскими холодильниками и приложениями российского МЧС, когда атаки призваны нарушить повседневную жизнь обычных людей, портя продукты или рассылая ложные сообщения об опасности. И здесь возникает важная проблема.
«Ключевая вещь для кибератаки — соотношение затрат и ущерба», — говорит Анатолий Сазонов. Однако в случае с отключением холодильников конечная цель неясна — злоумышленники не заявили никаких финансовых или политических требований. В этих условиях невозможно понять, какими ресурсами располагают хакеры, какую цель преследует и где для них пролегает это самое оптимальное соотношение.
Хакеры могут испортить еду или парализовать транспорт в России?
Потенциально да. «Ни одна страна мира или организация не обладает цифровым иммунитетом от кибератак», — объясняет Николай Еритенко из Университета ИТМО, добавляя, что последствия будут зависеть «от конкретной ИТ-инфраструктуры, архитектуры защиты и распределения данных».
Как полагает Анатолий Сазонов, атаки наподобие европейских в России пока менее вероятны, так как «степень проникновения интернета вещей у нас пока не настолько высокая». Проще говоря, в российских магазинах и ресторанах чаще используется оборудование без подключения к интернету.
А вот домашние устройства в России вполне распространены: умные домофоны и колонки, большие аккумуляторы с удаленным управлением, роботы-пылесосы и поилки для домашних животных — все это в изобилии представлено в домах россиян. «Все они могут быть потенциально уязвимы», — констатирует Сазонов.
И здесь, опять таки, встает вопрос о целях злоумышленников и готовы ли они потратить значительные (даже в эпоху ИИ) ресурсы для того, чтобы просто «насолить» обычным пользователям без явной финансовой выгоды.
То есть потенциально финансовый апокалипсис — не шутка?
Скорее всего, это все же очередная интернет-страшилка. «Отдельные сценарии отключения узлов и дата-центров возможны, но глобальный "цифровой апокалипсис" за короткий промежуток времени звучит нереалистично», — отмечает Николай Еритенко из Университета ИТМО, добавляя, что «17 ноября, скорее всего, останется обычным рабочим вторником».
С этим же согласен Анатолий Сазонов. «Такое развитие событий маловероятно из-за архитектуры всей финансовой системы, — говорит эксперт. — Транзакции хранятся распределенно, данные о счетах тоже дублируются на разных площадках. Любая чувствительная информация, скорее всего, сохранится при атаке благодаря резервному копированию».
Отключение холодильников, страх за счета, фейковые сообщения от МЧС — это новая реальность?
Как минимум на некоторое время — да. Однако и здесь есть подвижки. Производители промышленного оборудования вроде все тех же холодильников уже заявляют об обновлении ПО для своих устройств.
В свою очередь рядовым пользователям необходимо учиться цифровой гигиене, уверен Анатолий Сазонов: «Если вы купили какое-то устройство с подключением к интернету, хоть будильник, смените пароль, поставьте защиту».
«Думаю, что со временем количество таких атак минимизируется, но к этому времени появятся совсем другие угрозы», — заключает эксперт.
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