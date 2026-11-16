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Технологии

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Установка RuStore на «умных» телевизорах станет обязательной

Постановление, которое обязывает предустанавливать российский магазин приложений RuStore на продающиеся в стране телевизоры с функцией Smart-TV, подписало правительство, сообщили в пресс-службе Минцифры. Документ не принуждает владельцев устройств пользоваться этим магазином, они принимают решение об этом «исключительно добровольно», подчеркивают в ведомстве.

liyuhan / Shutterstock

Согласно постановлению, в следующем году RuStore включат «в механизм обязательной предустановки программ на Smart-TV», а их список скорректируют, пишет министерство.

«Минцифры должно представить соответствующие предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года», — уточнили в пресс-службе.

Мера поможет сделать доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV «гарантированным» и позволит их владельцам устанавливать приложения, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV.

Летом Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple и пригрозила компании штрафом до 4 млрд рублей. Причиной этого стало неисполнение американской корпорацией предупреждения о предустановке на iPhone и iPad национального мессенджера «Макс» и RuStore.

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