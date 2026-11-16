Установка RuStore на «умных» телевизорах станет обязательной

Согласно постановлению, в следующем году RuStore включат «в механизм обязательной предустановки программ на Smart-TV», а их список скорректируют, пишет министерство.

«Минцифры должно представить соответствующие предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года», — уточнили в пресс-службе.

Мера поможет сделать доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV «гарантированным» и позволит их владельцам устанавливать приложения, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV.

Летом Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple и пригрозила компании штрафом до 4 млрд рублей. Причиной этого стало неисполнение американской корпорацией предупреждения о предустановке на iPhone и iPad национального мессенджера «Макс» и RuStore.