«Белый список» почти некуда расширять, говорят в Минцифры

«Надо понимать, что есть, естественно, у нас ограничения на "белый список", он не может быть бесконечным. Здесь есть технические ограничения для операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в "белый список"», — приводит слова министра информагентсво.

Шадаев напомнил, что в перечень включают самые популярные у российской аудитории ресурсы. При этом ФСБ, которую министр называет «регулятором в сфере безопасности», также, по его словам, играет решающую роль при формировании «белого списка». Вместе с этим технология отбора ресурсов претерпевает изменения, добавил чиновник.

В начале ноября президент Владимир Путин подписал указ, по которому власти могут обязать дата-центры «резервировать» 10% площадей и вычислительных мощностей под российские информационные ресурсы. Центры обработки данных смогут по-прежнему использовать эти мощности, но будут должны предоставлять их по требованию правительственной подкомиссии. Меру в документе называют «ответом на недружественные действия некоторых иностранных государств». Позже «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что, по словам Шадаева, этот резерв якобы будут использовать для информационных систем из «белого списка».

Еще в апреле Минцифры говорило о более 500 ресурсах в «белом списке». Тогда его пополнили в том числе «Соловьев Live», энциклопедия «Рувики», отряд спасателей «ЛизаАлерт» и Континентальная хоккейная лига. Важным условием для внесения в список ведомство также называло расположение всех вычислительных мощностей на территории России.