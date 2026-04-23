Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В «белом списке» теперь есть канал Соловьев Live, энциклопедия «Рувики» и отряд спасателей «ЛизаАлерт»

Минцифры обновило перечень сайтов и приложений, доступных при отключениях мобильного интернета, сообщила пресс-служба ведомства 23 апреля. В него вошли сайты СМИ, волонтерских организациий, ресторанов и служб доставки, а также органов власти и государственных предприятий.

Фото: Smallroombigdream / Shutterstock

В обновленный «белый список» Минцифры вошли:

  • Волонтерская некоммерческая организация «Дoбpo.pф» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»;
  • Общероссийский народный фронт;
  • Российское общество «Знание»;
  • онлайн-энциклопедия «Рувики»;
  • клиники «Медси» и «Мать и дитя»;
  • Роскачество;
  • АО «ГЛОНАСС»;
  • «Газпромбанк»;
  • гипермаркеты «Лента» и «Окей»;
  • служба доставки «Достависта»;
  • сеть «Додо Пицца»;
  • каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;
  • онлайн-кинотеатр Premier;
  • операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;
  • телеканалы 360°, Соловьев Live и парламентское телевидение «Дума ТВ»;
  • онлайн-СМИ Sport24;
  • компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть»;
  • компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»;
  • платформа кадрового электронного документооборота HRlink;
  • Федеральное казначейство;
  • Государственная информационная система электронных перевозочных документов;
  • Континентальная хоккейная лига.

Всего в перечень включили уже более 500 российских сервисов, среди которых — «самые популярные по данным независимого измерения», отметили в Минцифры. Важным условием для внесения в список ведомство называет расположение всех вычислительных мощностей на территории России.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: