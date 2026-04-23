В «белом списке» теперь есть канал Соловьев Live, энциклопедия «Рувики» и отряд спасателей «ЛизаАлерт»

В обновленный «белый список» Минцифры вошли:

Волонтерская некоммерческая организация «Дoбpo.pф» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»;

Общероссийский народный фронт;

Российское общество «Знание»;

онлайн-энциклопедия «Рувики»;

клиники «Медси» и «Мать и дитя»;

Роскачество;

АО «ГЛОНАСС»;

«Газпромбанк»;

гипермаркеты «Лента» и «Окей»;

служба доставки «Достависта»;

сеть «Додо Пицца»;

каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;

онлайн-кинотеатр Premier;

операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;

телеканалы 360°, Соловьев Live и парламентское телевидение «Дума ТВ»;

онлайн-СМИ Sport24;

компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть»;

компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»;

платформа кадрового электронного документооборота HRlink;

Федеральное казначейство;

Государственная информационная система электронных перевозочных документов;

Континентальная хоккейная лига.

Всего в перечень включили уже более 500 российских сервисов, среди которых — «самые популярные по данным независимого измерения», отметили в Минцифры. Важным условием для внесения в список ведомство называет расположение всех вычислительных мощностей на территории России.