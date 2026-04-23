В «белом списке» теперь есть канал Соловьев Live, энциклопедия «Рувики» и отряд спасателей «ЛизаАлерт»

Минцифры обновило перечень сайтов и приложений, доступных при отключениях мобильного интернета, сообщила пресс-служба ведомства 23 апреля. В него вошли сайты СМИ, волонтерских организациий, ресторанов и служб доставки, а также органов власти и государственных предприятий.
В обновленный «белый список» Минцифры вошли:
- Волонтерская некоммерческая организация «Дoбpo.pф» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»;
- Общероссийский народный фронт;
- Российское общество «Знание»;
- онлайн-энциклопедия «Рувики»;
- клиники «Медси» и «Мать и дитя»;
- Роскачество;
- АО «ГЛОНАСС»;
- «Газпромбанк»;
- гипермаркеты «Лента» и «Окей»;
- служба доставки «Достависта»;
- сеть «Додо Пицца»;
- каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;
- онлайн-кинотеатр Premier;
- операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;
- телеканалы 360°, Соловьев Live и парламентское телевидение «Дума ТВ»;
- онлайн-СМИ Sport24;
- компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть»;
- компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»;
- платформа кадрового электронного документооборота HRlink;
- Федеральное казначейство;
- Государственная информационная система электронных перевозочных документов;
- Континентальная хоккейная лига.
Всего в перечень включили уже более 500 российских сервисов, среди которых — «самые популярные по данным независимого измерения», отметили в Минцифры. Важным условием для внесения в список ведомство называет расположение всех вычислительных мощностей на территории России.
