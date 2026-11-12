Правила обучения нейросетей в России могут изменить для защиты авторских прав

Сейчас разработчики могут обучать ИИ на любых материалах, к которым получили правомерный доступ. Авторы инициативы предлагают закрепить в законодательстве три способа взаимодействия создателей контента и разработчиков нейросетей.

Первый — заключение договора. По нему правообладатель сможет разрешить использовать свои произведения для обучения ИИ как за плату, так и бесплатно.

Второй вариант позволит разработчикам включать авторские материалы в обучающие данные без предварительного согласия их создателей, но с обязательной выплатой вознаграждения. Деньги будут перечислять через организации по коллективному управлению авторскими правами (ОКУП). При этом авторы сохранят возможность отказаться от такого использования: для этого нужно будет разместить соответствующее заявление на сайте одной из этих организаций.

Наконец, правообладатели смогут сделать публичное заявление и разрешить любым лицам бесплатное использование своих материалов для обучения языковых моделей. Вместе с этим авторы контента могут и запретить ИИ-разработчикам использовать свои произведения, сделав опубликовав специальное заявление на сайте ОКУП.

Конкретные правила сбора и выплаты вознаграждений, в том числе их размер, должно будет установить правительство. Если поправки примут, они вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Закон об ИИ, который предполагает два типа больших языковых моделей — «суверенные» и «национальные», в России одобрили в июле. Такие модели должны соответствовать российским законам и «традиционным духовно-нравственным ценностям». В августе СМИ писали, что правительство обсуждает, как организовать проверку ИИ на «скрепность».