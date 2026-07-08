Маркировка сгенерированных видео и «суверенные» языковые модели: закон о регулировании ИИ одобрила Госдума

Закон вводит обязательную маркировку аудио- и видеоматериалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Ее должны выполнять владельцы крупных интернет-ресурсов.

Норма также закрепляет два типа больших языковых моделей — «суверенные» и «национальные». Первые должны полностью разрабатываться и контролироваться российскими компаниями, а также работать на отечественных дата-центрах. «Национальные» смогут использовать отдельные зарубежные компоненты, если они распространяются по открытой лицензии.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 25 июня 2026 года. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, документ носит рамочный характер и в дальнейшем вопросы ИИ можно регулировать подзаконными актами.

Документ раскритиковали Российский книжный союз, Национальная федерация музыкальной индустрии, Ассоциация анимационного кино и Ассоциация поставщиков программных продуктов. Они считают, что норма защищает интересы разработчиков ИИ в ущерб правообладателям. Главная претензия заключается в том, что закон разрешает использовать законно полученные или находящиеся в открытом доступе произведения для обучения нейросетей без согласия авторов. По мнению представителей креативных индустрий, это ослабит защиту авторских прав, увеличит расходы на защиту контента и может подорвать существующую систему лицензирования произведений.