РКН признал Apple и Microsoft организаторами распространения информации! Теперь они должны передавать данные пользователей властям

При чем тут Apple и Microsoft?

Максим Али: Понятно, что эти требования чаще предъявляются к компаниям, которые работают в российском контуре, наподобие «Яндекса». Однако у РКН нет ограничений по тому, чтобы предъявлять аналогичные требования к зарубежному бизнесу.

К сожалению, из реестра не до конца понятно, какие именно сервисы Apple и Microsoft будут обязаны хранить и передавать данные. Так что нам остается только догадываться.

Впрочем, из судебной практики мы знаем, что РКН, а вслед за ним и суды, довольно широко трактуют функционал передачи информации. Так, «Яндекс» пытался оспорить включение «Яндекс.Драйва» в реестр, но Роскомнадзору хватило того факта, что в сервисе есть чат с поддержкой, который сочли формой передачи информации, с чем согласился суд.

К тому же определение «организатора распространения информации» является достаточно размытым, из-за чего бизнесу бывает сложно доказать свою непричастность к данному статусу.