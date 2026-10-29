РКН признал Apple и Microsoft организаторами распространения информации! Теперь они должны передавать данные пользователей властям

Apple и Microsoft добавили в реестр организаторов распространения информации! Эта новость появилась 28 октября и вызвала большой ажиотаж. Компании из списка должны хранить данные пользователей на российских серверах и передавать информацию властям. Будут ли это делать IT-гиганты? И почему включение в реестр называют первым шагом к блокировке? Разбираемся вместе с Максимом Али, партнером юридической фирмы Comply и Денисом Кусковым, руководителем агентства TelecomDaily.
Apple и Microsoft включили в реестр ОРИ, что это такое?
Максим Али: Реестр организаторов распространения информации — это специальный список коммуникационных и подобных сервисов, который ведет РКН. Его создали в 2014 году (одной из первых туда внесли соцсеть «ВКонтакте» — прим. Собака.ru) в соответствии с «законом Яровой».
Его цель — обязать включенные в реестр компании хранить данные своих пользователей (переписки, логи и т.д.) в течение определенного срока и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.
При чем тут Apple и Microsoft?
Максим Али: Понятно, что эти требования чаще предъявляются к компаниям, которые работают в российском контуре, наподобие «Яндекса». Однако у РКН нет ограничений по тому, чтобы предъявлять аналогичные требования к зарубежному бизнесу.
К сожалению, из реестра не до конца понятно, какие именно сервисы Apple и Microsoft будут обязаны хранить и передавать данные. Так что нам остается только догадываться.
Впрочем, из судебной практики мы знаем, что РКН, а вслед за ним и суды, довольно широко трактуют функционал передачи информации. Так, «Яндекс» пытался оспорить включение «Яндекс.Драйва» в реестр, но Роскомнадзору хватило того факта, что в сервисе есть чат с поддержкой, который сочли формой передачи информации, с чем согласился суд.
К тому же определение «организатора распространения информации» является достаточно размытым, из-за чего бизнесу бывает сложно доказать свою непричастность к данному статусу.
То есть Apple и Microsoft будут теперь хранить данные в России и передавать их властям?
Максим Али: Формально они обязаны будут это делать. Но на практике крупные зарубежные сервисы подчас игнорируют подобные обязанности.
Денис Кусков: В текущей ситуации [хранение компаниями Apple и Microsoft данных пользователей в России] — это какая-то утопия. Требовать это от компаний, которые официально не работают в стране, бессмысленно.
А что будет если они откажутся?
Максим Али: Если не выполнять требования, то Роскомнадзор может оштрафовать компанию. Причем при повторных нарушениях сумма может составлять от миллионов рублей до процентов от годового оборота.
Понятное дело, что даже если такой штраф будет наложен, реально взыскать его за рубежом будет проблематично, если не сказать невозможно. Однако в таком случае за РКН остается право заблокировать ресурс-нарушитель.
То есть ресурсы Microsoft и Apple могут заблокировать?
Денис Кусков: У нас нет отечественной техники уровня не то что Apple, но даже китайских производителей. Поэтому, конечно, мы можем показать, какие мы гордые, и запретить использование Apple в России, но мне хотелось бы, чтобы здравый смысл восторжествовал и подобного поворота событий не случилось.
Максим Али: Да. Более того, мы уже это видели. Включение в реестр ОРИ предшествовал блокировке Telegram. В 2017-м мессенджер включили в список организаторов распространения информации, а в 2018-м последовали ограничения работы сервиса.
Так что вероятным последствием является блокировка тех или иных продуктов Microsoft или Apple. Однако, повторюсь, мы не знаем каких именно и насколько быстро.
Конечно, это может произойти не завтра, но пользователям надо иметь в виду, что такое развитие событий возможно — что особенно чувствительно для бизнеса, который до сих пор может использовать продукцию компаний.
Когда это произойдет и произойдет ли вообще, будет зависеть от политики Роскомнадзора: будет ли он последовательно требовать исполнения «закона Яровой», штрафовать компании, прибегать к ограничениям. Мы этого не знаем, но учитывать такую вероятность необходимо.
Как минимум мы видим подготовку юридической базы к будущим ограничениям. Останется ли это лишь способом давления на компании или же процесс блокировки уже неминуем, мы узнаем в обозримом будущем.
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