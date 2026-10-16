Разработчики ИИ предупреждают: через полгода нейронки смогут «заражать» собой любые устройства. Восстание машин уже на подходе?

В Anthropic заявили, что нейросети смогут копировать себя на умные устройства — что это значит?

Действительно уже года два как большие языковые модели вроде ChatGPT и DeepSeek научились сами себя копировать. Что это значит? Любая модель — это файл, содержащий набор числовых параметров. Грубо говоря, это память модели.

Этот файл, как и любой другой, можно скопировать и перенести на другое устройство. Разумеется, чтобы на его основе запустить DeepSeek последней версии, даже мощнейшего ноутбука вам не хватит, для этого нужен полноценный центр обработки данных (хотя небольшую модель вроде Qwen вполне можно «поднять» на мощной видеокарте). Однако сохранить файл вполне возможно на любом носителе, имеющем достаточно памяти.

То есть память модели — это как установочный файл компьютерной игры или любого другого приложения? На флешке или карте памяти фотоаппарата не запуститься, но храниться там вполне может?

Да, именно так. Скачать файл можно, но для запуска нужны дополнительные условия. Грубо говоря, нужна операционная система, которая позволит этот файл прочитать, нужно «железо» вроде того же процессора на видеокарте, который сможет провести все необходимые вычисления.