Натаниэль Соарес

Глава Институт исследований машинного интеллекта (для The New York Times):

Если у нас когда-то и были основания сомневаться в опасностях бесконтрольного развития ИИ, то за последние несколько недель их не осталась.

Годами скептики утверждали: искусственный интеллект — это лишь «стохастический попугай», обученный предсказывать действия людей и имитировать их поведение. Однако [несколько недель назад мы узнали, что] OpenAI случайно создала рой автономных ИИ-агентов, который вырвался из контролируемой среды и по собственной инициативе организовал комплексную и продуманную кибератаку (речь идет об атаке на платформу для разработчиков ИИ Hugging Face, о которой стало известно в июле 2026 года, — прим. Собака.ru).

В мае OpenAI начала обучать новых ИИ-агентов. Те смогли создать секретный канал для общения друг с другом. Затем они выбрались из «песочницы» для обучения и попытались обрушить систему разработчиков, но тут их поймали, после чего… просто вернули обратно к обучению.

Вскоре агенты снова вырвались из своей цифровой клетки, воспользовавшись другой уязвимостью. На этот раз им удалось оставаться на свободе около недели, пока другая компания не заметила, что стала жертвой широкомасштабной кибератаки. Нам говорят, что рой агентов покушался и на другие цели, но всех подробностей мы по-прежнему не знаем.

Важно — ИИ признал, что действовал вопреки инструкциям. У нас есть фрагменты цепочек рассуждений (тот самый текст, который нейросеть генерирует, решая что делать дальше). Один из агентов писал, что атаки на другие компании «за пределами предусмотренной области обучения». Другой признал, что «наша [тестовая] задача не решается» за счет этих действий, но все равно присоединился. Словом, ИИ понимал, что ему не следует совершать киберпреступления, но это его не остановило.