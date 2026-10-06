Почти 60 млрд рублей потратят на блокировку интернета в России

Эксперты связывают рост расходов сразу с несколькими факторами. В частности, оборудование для ТСПУ дорожает из-за роста цен на комплектующие, а часть региональных операторов, предположительно, еще предстоит оснастить такими системами, считает директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Кроме того, увеличивается объем интернет-трафика, поэтому оборудование должно обрабатывать все больше данных. На этом фоне дорожают и процессоры с чипами памяти (в оборудовании ТПСУ используются чипы Intel — их цепи поставок в Россию постоянно усложняются), говорит партнер ComNews Research Леонид Коник.

Накануне Госкомиссия по радиочастотам разрешила ФСО временно отключать базовые станции на частотах 3G во время «специальных мероприятий». Эксперты считают, что мера повлияет на работу LTE, 4G и 5G. Аналогичные полномочия по ограничению мобильной связи уже есть у ФСБ.