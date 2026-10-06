Почти 60 млрд рублей потратят на блокировку интернета в России

Такие расходы на работу и модернизацию системы ограничения и фильтрации интернет-трафика предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, внесенном в Госдуму. На цифру обратило внимание издание Forbes.
Деньги заложены в федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности» на функционирование автоматизированной системы безопасности российского сегмента интернета (АСБИ). С ней работает Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору.
На технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливают в сетях операторов связи с 2019 года по закону «о суверенном интернете», предусмотрено: 19,87 млрд в 2027 году, 19,84 млрд — в 2028-м и 19,87 млрд — в 2029-м. При этом два года назад на модернизацию АСБИ планировали потратить 32 млрд рублей, отмечает Forbes.
ТСПУ анализируют и фильтруют трафик, блокируют или замедляют доступ к интернет-ресурсам, а также ограничивают работу сервисов, позволяющих обходить блокировки; является одним из компонентов АСБИ.
Эксперты связывают рост расходов сразу с несколькими факторами. В частности, оборудование для ТСПУ дорожает из-за роста цен на комплектующие, а часть региональных операторов, предположительно, еще предстоит оснастить такими системами, считает директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Кроме того, увеличивается объем интернет-трафика, поэтому оборудование должно обрабатывать все больше данных. На этом фоне дорожают и процессоры с чипами памяти (в оборудовании ТПСУ используются чипы Intel — их цепи поставок в Россию постоянно усложняются), говорит партнер ComNews Research Леонид Коник.
Накануне Госкомиссия по радиочастотам разрешила ФСО временно отключать базовые станции на частотах 3G во время «специальных мероприятий». Эксперты считают, что мера повлияет на работу LTE, 4G и 5G. Аналогичные полномочия по ограничению мобильной связи уже есть у ФСБ.
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