Первый в России реестр ИИ-сервисов создадут в Петербурге

Петербург станет первым регионом в России, который создаст подобный перечень, отметил Ситов. Чиновник считает, что реестр «будет полезен в том числе и промышленному сектору». Он также добавил, что Москва и Петербург «обеспечивают разработку более 50% всего софта страны».

«У нас есть собственные модели ИИ, мы их обучаем и развиваем, часть из них будет выкладываться в общий доступ. Это придаст новый импульс развития предприятиям города», — заявил руководитель комитета.

В июле Госдума приняла первый в России закон об искусственном интеллекте. Он предусматривает статусы «национальной» и «суверенной» языковых моделей, а также требует, чтобы модели соответствовали российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. Готового механизм проверки на духовность пока нет, его разработку власти еще обсуждают.