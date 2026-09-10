«OpenAI и Anthropic играют нашими жизнями»: разработчик ИИ уволился из-за страха перед сверхмощным AI. Вот что его напугало

«Я постоянно пытаюсь осмыслить ситуацию, в которой мы оказались»

«Мы определенно получим возможность создавать полностью автономных субъектов, преследующих свои собственные цели. Очень важно, особенно если такие субъекты будут намного умнее людей, чтобы их цели совпадали с нашими» — такое предупреждение еще в 2023 году сделал Илья Суцкевер, один из создателей ChatGPT. Считается, именно споры вокруг безопасности развития ИИ привели к конфликту между ним и Сэмом Альтманом.

С тех пор обсуждения угрозы слишком быстрого развития искусственного интеллекта то затихали, то начинались с новой силой. Так, в конце 2025 года Йонас Фольмер, руководитель проекта AI Futures Project, заявил журналистам, что, по его мнению, ИИ уничтожит человечество с вероятностью один к пяти.

В феврале 2026-го глава направления Safeguards Research в Anthropic (главном конкуренте OpenAI) Мринанк Шарма заявил о своей отставке. В своем X он выложил прощальное письмо к коллегам, где, в частности, написал: «Я постоянно пытаюсь осмыслить ситуацию, в которой мы оказались. Мир находится в опасности».

В своем письме Шарма оговорился, что угроза исходит «не только от ИИ или биологического оружия, но и от целой серии взаимосвязанных кризисов, разворачивающихся прямо сейчас». Однако далее он отметил, что за время работы в Anthropic он «неоднократно замечал, как трудно действовать в соответствии со своими ценностями» и посетовал на давление, «заставляющее отодвинуть в сторону то, что для нас важнее всего».

Однако громче всего потенциальную опасность ИИ стали обсуждать именно в последние недели после скандала, связанного с сайтом Hugging Face.