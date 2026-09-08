Российский бизнес могут обязать использовать «суверенный ИИ»

Согласно документу, бизнес должен будет выбирать суверенную модель, если она стоит не более чем в полтора раза дороже национальной, пишет газета. «Суверенной» считается модель, полностью разработанная российской компанией и работающая на инфраструктуре внутри страны. «Национальной» — та, что создана российской компанией, но при этом использует отдельные зарубежные компоненты, если они распространяются по открытой лицензии.

Использовать отечественный ИИ также предлагают в стратегическом планировании, госуправлении, налоговой, таможенной и бюджетной сферах, критической информационной инфраструктуре, образовании, здравоохранении и при оказании госуслуг.

В Минцифры подтвердили, что обсуждают сферы применения ИИ, но подчеркнули: перечень пока представляет собой набор предложений участников рабочей группы, а не окончательное решение. В «Сбере» также заявили, что документ не является инициативой компании, а объединяет предложения всех участников обсуждения. «Яндекс» выступил за сохранение конкуренции и возможность самостоятельно выбирать решения под конкретные задачи.

Закон об ИИ, который предполагает два типа больших языковых моделей — «суверенные» и «национальные», в России одобрили в июле. Такие модели должны соответствовать российским законам и «традиционным духовно-нравственным ценностям». В августе СМИ писали, что теперь правительство обсуждает, как организовать проверку ИИ на «скрепность».