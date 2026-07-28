В РФ принят первый закон об ИИ! Есть ли в нем ограничения для ChatGPT? Нужно ли маркировать сгенерированные изображения?

Что за закон вообще подписали?

Екатерина Калинина (юрист Nasonov & Partners): Это первый в России закон, который регулирует разработку и применение искусственного интеллекта на всей территории страны. Раньше профильное регулирование существовало только в виде эксперимента для Москвы по закону 2020 года, а в остальном применялись общие нормы об информации, о персональных данных и положения гражданского законодательства.

Документ небольшой и состоит всего из 13 статей. Закон задает общие рамки регулирования и содержит мало норм прямого действия, большинство вопросов отдано на уровень постановлений Правительства. Он называет цели, принципы и говорит, кто и что вправе устанавливать.

При этом весной 2026 года Минцифры вынесло на обсуждение другой, более широкий документ «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Это отдельный законопроект, он еще не принят.