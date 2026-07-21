Госдума приняла закон о легализации криптовалют в России. А раньше они были вне закона? Что теперь можно делать? А что нельзя?

Во вторник, 21 июля, Госдума приняла законопроект «О цифровых валютах и цифровых правах». Это огромный 250-страничный(!) документ, определяющий то, как в России можно будет покупать, продавать и хранить криптовалюту. Также он вводит ответственность за нарушения этих правил, в том числе уголовную. Как теперь будет выглядеть жизнь криптоинвесторов? Можно ли будет официально купить Bitcoin? И, кстати, останутся ли транзакции в цифровой валюте сколько-нибудь анонимными? Разбираемся вместе с юристами!
Что за закон приняли в Госдуме?
Юлия Загинайко (старший юрист корпоративной и арбитражной практики бюро «Качкин и Партнеры»): Речь идет о большом рамочном законе «О цифровых валютах и цифровых правах». Он создает в России полноценную регулируемую инфраструктуру для операций с криптовалютой: определяет, кто может организовывать торговлю, обменивать и хранить криптовалюту, кто может выступать посредником и по каким правилам к таким операциям допускаются граждане и компании.
При этом закон не признает криптовалюту деньгами или законным средством платежа. Его основная идея другая: разрешить покупку, продажу, хранение и иные инвестиционные операции с криптовалютой. При этом это будет регулируемый рынок, похожий на рынок цифровых финансовых активов и ценных бумаг.
Юрий Брисов (партнер Digital & Analogue Partners): Если совсем коротко, государство впервые строит для криптовалюты отдельное здание с охраной на входе. Внутри можно законно покупать, продавать и хранить биткоин. Снаружи привычные тропинки со временем закроют. Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года, но самые жесткие запреты включатся только 1 июля 2027-го. Этот переходный год не случайность, а осознанное решение: рынку дают время свыкнуться с мыслью, что скоро двери запечатают.
А разве раньше криптовалюты в России никак не регулировались?
Юлия Загинайко: Регулировались, но фрагментарно. С 2021 года действует закон о цифровых финансовых активах, который дал определение цифровой валюты и запретил использовать ее для оплаты товаров, работ и услуг внутри России. Затем были отдельно урегулированы майнинг, налогообложение операций с криптовалютой и ее применение во внешнеторговых расчетах в рамках экспериментального режима.
Юрий Брисов: С 2021 года криптовалюта официально считается имуществом, как машина или картина. Платить ею внутри страны запрещено, а владеть, покупать и продавать, дарить — никто не мешал: купили условный биткоин, держите его в приложении, при продаже заплатили налог с дохода. С 2024 года отдельно узаконили майнинг. Не было главного: ответа, где и через кого россиянин должен покупать и продавать криптовалюту. Эту пустоту заполняли зарубежные биржи и так называемый P2P, прямые сделки между людьми: вы переводите незнакомцу рубли на карту, он вам монеты на кошелек. Новый закон закрывает именно эту удобную для многих лазейку.
Что вводится принципиально нового?
Юлия Загинайко: Главное нововведение – это создание регулируемого рынка криптовалюты с профессиональными участниками. В него войдут организаторы торгов, брокеры, доверительные управляющие, цифровые депозитарии и специальные организации, осуществляющие обмен цифровой валюты.
Эти организации будут допускаться на рынок Банком России и включаться в специальные реестры. Они должны будут идентифицировать клиентов, проверять происхождение и движение криптовалюты, соблюдать требования по противодействию отмыванию денег, хранить информацию об операциях и предоставлять ее государственным органам в предусмотренных законом случаях. С 1 июля 2027 года российские резиденты по общему правилу смогут совершать регулируемые законом сделки с криптовалютой только через таких участников или непосредственно с ними.
Юрий Брисов: Появляется законный периметр: пять профессий под надзором Центробанка. Биржа, где криптовалютой торгуют, как акциями. Брокер, который покупает и продает по вашему поручению. Доверительный управляющий, которому можно отдать деньги в управление. Цифровой депозитарий, по сути сейф: хранит криптовалюту и ведет учет, кому что принадлежит. И обменник, который меняет монеты на рубли и обратно. Все они попадают в реестры ЦБ, обязаны знать клиента в лицо и проверять биографию каждой монеты инструментами блокчейн-аналитики: в блокчейне видна вся история переводов, и монеты с сомнительным прошлым в периметр не пустят.
Есть и поблажки. С 2021 года действовало жесткое правило: суд защищает права только на ту криптовалюту, о которой вы заранее сообщили налоговой. В новый закон это условие не вошло. Теперь если криптовалюту у вас украли или обманули при сделке, можно идти в суд, как с любым другим имуществом, ничего предварительно не декларируя. Криптовалюту можно нормально завещать и наследовать через нотариуса. Раньше с этим было заметно сложнее.
Что теперь будет можно делать?
Юлия Загинайко: Через регулируемую инфраструктуру можно будет легально покупать и продавать криптовалюту, торговать ею на организованных торгах, передавать ее в доверительное управление и хранить через цифровые депозитарии.
При соблюдении специальных условий физическое лицо сможет переводить приобретенную криптовалюту на адрес, который обслуживается иностранной криптоплощадкой или иным иностранным провайдером.
Кроме того, закон прямо разрешает использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах между российскими резидентами и нерезидентами. Но оплачивать ею обычные товары или услуги внутри России по-прежнему нельзя.
В новостях что-то писали про криптообменники?
Юлия Загинайко: Предусмотренный законом криптообменник – это не анонимный интернет-сервис и не доска P2P-объявлений. Это российское хозяйственное общество, включенное Банком России в специальный реестр. Такой обменник будет сам выступать стороной сделки: покупать криптовалюту у клиента или продавать ее клиенту за собственный счет. Он сможет установить собственный курс, предоставить клиенту приложение или сайт, провести расчеты, тестирование и при соблюдении установленных условий признать клиента квалифицированным инвестором.
Юрий Брисов: Обменник продает и покупает за свой счет, по своему курсу. Перед сделкой он обязан убедиться, что кошелек и банковский счет принадлежат именно вам, а не третьему лицу: это защита от мошенников, которые любят выманивать переводы на чужие реквизиты. С сентября 2027 года добавится период охлаждения, как в банках: крупный перевод на сторонний кошелек исполнят не раньше чем через 48 часов, чтобы жертва обмана успела одуматься. Если обменник нарушил правила проверки и деньги ушли мошенникам, он возмещает их стоимость. Деталь переходного года: до 1 июля 2027-го обменники могут работать еще без включения в реестр, дальше только из реестра.
Кто может в них торговать?
Юрий Брисов: Все совершеннолетние, но с разными правами. Опытным, со статусом квалифицированного инвестора, доступно почти все. Новичку перед первой покупкой предложат бесплатный тест: несколько вопросов, чтобы убедиться, что вы понимаете, чем биткоин отличается от вклада и что он может подешеветь вдвое за месяц. Результат действует год.
Дальше уведомление о рисках и годовой лимит покупок, его размер установит Банк России. И еще одно ограничение: новичкам доступны только монеты, допущенные к публичным торгам. Планка высокая, капитализация выше 5 триллионов рублей и триллионные дневные обороты, ее уверенно берут биткоин и эфир. Судьбу остальных, включая стейблкоины вроде USDT (монеты, курс которых привязан к доллару), определит ЦБ. Все прочее остается территорией квалифицированных инвесторов.
Чего теперь делать с криптой будет нельзя?
Юлия Загинайко: По-прежнему нельзя будет оплачивать криптовалютой товары, работы и услуги внутри России или рекламировать ее как средство платежа. С 1 июля 2027 года российским резидентам по общему правилу будет нельзя напрямую покупать и продавать криптовалюту через иностранные обменники, обычных P2P-посредников или иные площадки, не входящие в регулируемый контур. Нельзя будет также профессионально организовывать хранение, перевод или обмен криптовалюты без необходимого статуса или включения в реестр Банка России. Банки должны будут отказывать в переводах денег в пользу российских и иностранных организаций, которые фактически осуществляют обмен криптовалюты.
Юрий Брисов: Здесь три уровня. Первый действует давно: платить криптовалютой внутри России запрещено. Ни за квартиру, ни за машину, ни дизайнеру за логотип. Реклама таких расчетов тоже под запретом. Второй уровень включится 1 июля 2027 года: покупать и продавать криптовалюту за рубли можно будет только через законный периметр. Привычная схема «скинул незнакомцу рубли на карту, получил USDT» становится нарушением. Запрещено и помогать таким сделкам: сервисам, сайтам и приложениям, сводящим продавцов и покупателей в обход закона, места не остается. Банки будут обязаны отказывать в переводах в адрес нелицензированных криптосервисов, в том числе по картам за границей: такие платежи распознаются по кодам операций.
Третий уровень самый неожиданный: вывести криптовалюту из российского депозитария на собственный кошелек, ключи от которого только у вас, закон не разрешает. После теста и уведомления о рисках вывод возможен, но лишь на счет иностранной организации с правом хранить чужую криптовалюту. То есть опять под чей-то присмотр. Поправку о свободном выводе на личные кошельки обсуждали, в принятый текст она не вошла. Дверь оставлена одна: изменить порядок своими актами может Банк России.
Какие за это будут положены наказания?
Юрий Брисов: Закон устанавливает правила, наказания идут отдельным пакетом, который Госдума приняла пока в первом чтении 9 июля. Уголовная статья нацелена на бизнес: работа обменником или биржей без лицензии при крупном ущербе или доходе грозит от штрафа в 100 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы, в особо крупном размере или группой до семи лет. Ориентир зашит в сам закон: две и более сделки в месяц на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей считаются деятельностью обменника, а не частными продажами. Административные штрафы адресованы самим обменникам за нарушение лимитов для новичков. Заработать все это должно с июля 2027 года.
Будут ли наказывать простых людей?
Юлия Загинайко: Отдельного наказания для гражданина, который разово купил или продал небольшое количество криптовалюты для себя, законопроекты не предусматривают. Ответственность предлагается ввести для профессиональных посредников.
Юрий Брисов: Уголовная ответственность привязана к организации бизнеса и крупным суммам, а не к разовой покупке на десять тысяч рублей. Риски обычного человека прозаичнее. Банк может заблокировать подозрительный перевод по антиотмывочному закону. Сделка вне периметра не получит защиты в суде. Активный частник, гоняющий миллионы через P2P, незаметно для себя дорастает до «организатора» со всеми последствиями. Практический совет один, и он скучный: храните документы о том, как и когда вы купили свою криптовалюту. Выписки, чеки, историю операций. Однажды они сэкономят вам много нервов.
То есть покупки и продажи крипты перестают быть анонимными?
Юлия Загинайко: Для российских пользователей – фактически да. Криптообменник, брокер или цифровой депозитарий должен будет установить личность клиента, проверить принадлежность ему банковского счета и криптокошелька, а также зафиксировать сведения о сделке.
Информация о клиентах, кошельках и операциях должна храниться не менее десяти лет. В предусмотренных законом случаях ее смогут получать Банк России, Росфинмониторинг, налоговые органы, суды и следственные органы.
Юрий Брисов: Идентификация клиента, проверка принадлежности кошельков, обязательный анализ истории монет, хранение сведений о сделках на территории России в течение пяти лет и доступ к ним для государственных органов. Добавьте налоговую отчетность и систему «Прозрачный блокчейн», которой Росфинмониторинг анализирует операции с 2021 года. Анонимность останется только снаружи, но с июля 2027 года она будет означать и «вне закона». В этом, собственно, сделка, которую государство предлагает владельцу криптовалюты: прозрачность в обмен на защиту.
А что с покупками на внешних площадках вроде Binance?
Юлия Загинайко: Сам по себе иностранный криптокошелек или хранение ранее приобретенной криптовалюты на иностранной площадке законом прямо не запрещаются. Закон также не требует обязательно продать уже имеющуюся криптовалюту или перевести ее в Россию.
На практике прямые покупки криптовалюты с российских банковских карт на Binance и сейчас недоступны: операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, были прекращены еще в 2022 году. Поэтому для обычного пользователя изменения могут оказаться не столь значительными.
Однако сегодня пользователи могут применять различные обходные способы, в том числе P2P-расчеты, посредников, зарубежные счета и переводы криптовалюты между кошельками. Именно такие операции новый закон ограничит.
Обновлено: 18:39 добавлены комментарии Юрия Брисова
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