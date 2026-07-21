Госдума приняла закон о легализации криптовалют в России. А раньше они были вне закона? Что теперь можно делать? А что нельзя?

Что за закон приняли в Госдуме?

Юлия Загинайко (старший юрист корпоративной и арбитражной практики бюро «Качкин и Партнеры»): Речь идет о большом рамочном законе «О цифровых валютах и цифровых правах». Он создает в России полноценную регулируемую инфраструктуру для операций с криптовалютой: определяет, кто может организовывать торговлю, обменивать и хранить криптовалюту, кто может выступать посредником и по каким правилам к таким операциям допускаются граждане и компании.

При этом закон не признает криптовалюту деньгами или законным средством платежа. Его основная идея другая: разрешить покупку, продажу, хранение и иные инвестиционные операции с криптовалютой. При этом это будет регулируемый рынок, похожий на рынок цифровых финансовых активов и ценных бумаг.

Юрий Брисов (партнер Digital & Analogue Partners): Если совсем коротко, государство впервые строит для криптовалюты отдельное здание с охраной на входе. Внутри можно законно покупать, продавать и хранить биткоин. Снаружи привычные тропинки со временем закроют. Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года, но самые жесткие запреты включатся только 1 июля 2027-го. Этот переходный год не случайность, а осознанное решение: рынку дают время свыкнуться с мыслью, что скоро двери запечатают.