В России фактически запретили авторизацию через Google-почту и Apple ID. Что это значит?

Во вторник, 9 июня, Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, вводящий штраф за авторизацию пользователей сайтов через иностранные сервисы. Максимальное наказание может доходить до 700 тысяч рублей. Что все это значит? Чем объясняется? И кого именно будут наказывать? Отвечаем не все эти вопросы вместе с юристами и экспертами рынка.
Что именно произошло?
Депутаты Госдумы приняли законопроект, по которому вводятся штрафы за авторизацию пользователей российских сайтов через зарубежные сервисы, в том числе через аккаунты в Apple ID или Google-почты.
Как объясняет Юрий Брисов, партнер Digital & Analogue Partners, сам по себе запрет появился не сейчас. Формально привязывать аккаунты на отечественных интернет-страницах к иностранным почтам было запрещено еще с 2023 года. «Однако до сих пор за нарушение ничего не грозило, — говорит эксперт, — Правило было, а наказания не было. 9 июня 2026 года Госдума приняла как раз наказание».
«В заголовках пишут про "запрет иностранной почты", но формулировка неточная, — продолжает Брисов. — Под прицелом кнопка «Войти через Google» или «Войти через Apple». Когда вы её нажимаете, иностранная компания подтверждает сайту, что это действительно вы. То есть проверку вашей личности сайт доверяет зарубежному сервису. Вот это будет под запретом».
Зачем это все?
К каждому законопроекту в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, в которой авторы инициативы обычно мотивируют необходимость нововведений. В данном случае в тексте нет прямого объяснения, зачем нужны ограничения. Об этом можно судить только по интервью одного из авторов документа, депутата Антона Горелкина.
«Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», — написал он в своем telegram-канале.
«Государство стремится использовать способы идентификации, которые находятся в российской юрисдикции и могут контролироваться российскими регуляторами, в то время как контролирование иностранных сервисов в настоящий момент практически нереально», — предполагает Анна Лысенко, младший юрист коллегии адвокатов Pen & Paper.
Как отмечает Леонид Коник, главный редактор издательской группы ComNews. «в новой геополитической ситуации неожиданностью эта [инициатива] не является». «Время глобального интернета и всеобщего доверия в нем, к сожалению, прошло», — добавляет он.
Кому грозят штрафы?
Если коротко, то владельцам сайтов, интернет магазинов, онлайн-библиотек. Всех тех интернет-ресурсов, на которых необходимо регистрироваться. Размеры штрафов:
- для граждан: от 10 до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц: от 30 до 50 тысяч рублей;
- для компаний: от 500 до 700 тысяч рублей.
«Здесь обычно и возникает путаница, — говорит Юрий Брисов из Digital & Analogue Partners, — Пункт "граждане" не означает обычного пользователя. Имеется в виду человек, который сам держит сайт или приложение как частное лицо, например небольшой сервис без оформления компании».
То есть обычных пользователей наказывать не будут?
Нет. Автор законопроекта, депутат Антон Горелкин прямо написал: «обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон».
«Если вы просто заходите на сайт, штраф вам не грозит ни при каком способе входа, — подчеркивает Юрий Брисов. — Что вы заметите на практике как пользователь: на части сайтов исчезнет привычная кнопка "Войти через Google". Вместо нее предложат войти по российскому номеру, через "Госуслуги" или по обычной паре "почта и пароль". Никаких штрафов и никаких последствий лично для вас за этим не стоит».
Когда все это заработает?
Не прямо сейчас, но, скорее всего, очень скоро. Законопроект принят только Госдумой, теперь он должен пройти одобрение Совета Федерации и президента страны. Как правило, на это уходит от нескольких дней до нескольких недель.
После этого закон должен быть официально опубликован. Затем должно пройти 10 дней (таков общий порядок вступления законопроектов в силу) и уже после этого рунет будет жить по новым правилам.
Что будет с уже существующими аккаунтами?
Скорее всего, их будут переводить на другие способы авторизации. «На данный момент законодательством не предусмотрено прямое требование о блокировке или удалении уже созданных аккаунтов, зарегистрированных через иностранную почту, — говорит Анна Лысенко из Pen & Paper. — Вероятнее всего, порядок работы таких аккаунтов будет дополнительно определяться самими сервисами и подзаконными актами. Поэтому говорить о массовом отключении существующих учетных записей в настоящий момент преждевременно».
«У закона нет обратной силы, — продолжает Юрий Брисов. — Это значит, что новые правила касаются только новых регистраций, а аккаунты, которые вы уже создали через Google или Apple ID, никуда не денутся. Одна практическая оговорка. Как именно каждый сайт переживет переход, решает он сам. Со временем некоторые сервисы могут попросить вас добавить телефон или другой способ входа. Но это выбор самого сервиса, а не требование закона удалять старые аккаунты».
Как добавляет Эдгар Сипки, IT-предприниматель, имеющий опыт работы в разработке инфраструктуры для маркетплейсов, онлайн-банкинга и мобильных операторов Большой Четверки, технически добавить новые способы авторизации будет сравнительно просто. «Добавить новый способ авторизации очень просто, — говорит он. — Если у тебя уже есть кнопка авторизации через Gmail, то добавить еще и "Яндекс" с "Госуслугами" будет очень просто у них идентичные протоколы связи. Другой вопрос, что Google-почта доминирует в России. Лично в моем кругу почта Mail или "Яндекс", скорее неожиданность. В итоге пользователи могут уходить на ресурсы, где такая авторизация еще не введена или зарубежные сервисы».
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