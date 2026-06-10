В России фактически запретили авторизацию через Google-почту и Apple ID. Что это значит?

Что именно произошло?

Депутаты Госдумы приняли законопроект, по которому вводятся штрафы за авторизацию пользователей российских сайтов через зарубежные сервисы, в том числе через аккаунты в Apple ID или Google-почты.

Как объясняет Юрий Брисов, партнер Digital & Analogue Partners, сам по себе запрет появился не сейчас. Формально привязывать аккаунты на отечественных интернет-страницах к иностранным почтам было запрещено еще с 2023 года. «Однако до сих пор за нарушение ничего не грозило, — говорит эксперт, — Правило было, а наказания не было. 9 июня 2026 года Госдума приняла как раз наказание».

«В заголовках пишут про "запрет иностранной почты", но формулировка неточная, — продолжает Брисов. — Под прицелом кнопка «Войти через Google» или «Войти через Apple». Когда вы её нажимаете, иностранная компания подтверждает сайту, что это действительно вы. То есть проверку вашей личности сайт доверяет зарубежному сервису. Вот это будет под запретом».