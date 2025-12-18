Мессенджер МАХ предложили прировнять к паспорту

В законе прописана возможность проверять возраст с помощью использования многофункционального сервиса обмена информацией — национального мессенджера Мах — при покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодежащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Также проверять возраст через Мах можно участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее, а также при посещении зрелищного мероприятия.

Помимо этого, с 1 марта 2026 года также будут ограничивать в интернете информацию с предложениями о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции, или никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которых запрещена.