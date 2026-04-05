Telegram начал помечать пользователей, авторизованных через неофициальные приложения

«X использует неофициальный клиент Telegram. Это может снизить защищенность переписки с пользователем», — такие метки появились в аккаунтах, авторизованных в мессенджере через неофициальные приложения. Функция маркировки ненадежных клиентов появилась в обновлении Telegram от 31 марта.

В марте в сети опубликовали анонимную статью «Технический анализ MITM‑атаки в клиенте Telega». По словам авторов, 18 марта создатели клиента Telega активировали скрытый функционал, который позволяет перехватывать все данные между приложением и сервером Telegram. Данные проходят через серверы самой Telega, считают анонимные расследователи.

Представители Telega с выводами расследования не согласны:

«Телега — это Telegram-клиент, работающий через официальный Telegram API и использующий протокол MTProto. Альтернативных протоколов ни у Telegram, ни у нас нет. Данные защищены шифрованием Telegram.

Мы используем прокси-инфраструктуру. Это необходимо для обеспечения стабильной работы клиента в условиях нестабильного соединения. Прокси не изменяет криптографическую модель MTProto и не влияет на безопасность сессии. Сообщения пользователей по-прежнему передаются по протоколу MTProto, который не работает через TLS и использует собственную систему шифрования», — говорят в пресс-службе клиента.

Популярность неофициальных клиентов возросла на фоне блокировки Telegram в России. Пользователи и исследователи продолжают дискутировать о том, насколько защищены данные в сторонних приложениях. Журналисты предполагают, что появление новой опции в Telegram связано с сообщениями о предполагаемой небезопасности Telega.

