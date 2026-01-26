Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

В Петербурге расширят количество точек бесплатного общественного Wi-Fi

На данный момент в городе работает более 1000 точек доступа в разных локациях: в парках, на остановках, в метро, библиотеках и популярных общественных пространствах.

В качестве примера успешного расширения общественного Wi-Fi Бельский приводят зону на Дворцовой площади. Эта точка оказалась на столько популярна, что в новогодние праздники Wi-Fi там решили усилить.

«Проект был запущен в пилотном режиме и доказал свою востребованность: за пару недель — сотни гигабайт трафика и тысячи подключений», — рассказал председатель Законодательного собрания Петербург Александр Бельский в своих соцсетях.

В ноябре 2025 года в Петербурге обновили точки с бесплатным общественным Wi-Fi.  Список городских мест, где доступен бесплатный Wi-Fi, представлен на интерактивной карте. О запуске такой карты в Петербурге было объявлено еще в августе.

