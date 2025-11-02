В Петербурге обновили список точек с бесплатным общественным Wi-Fi

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, расширение сети общественного Wi-Fi осуществляется в соответствии с поручением президента России.

«Петербург ведет системную работу по выполнению программ цифровой трансформации. Мы достигли хороших результатов в цифровизации общественного транспорта, здравоохранения. Развиваем инфраструктуру удобных цифровых сервисов, создаем функциональную городскую среду», — уточнил Александр Беглов.

Точки доступа Wi-Fi размещены в парках, на остановках общественного транспорта, станциях метро, в библиотеках и общественных пространствах. Кроме того, бесплатный интернет доступен во всех 63 центрах госуслуг «Мои документы».

Чтобы воспользоваться бесплатным доступом, жителям и гостям Петербурга необходимо пройти простую идентификацию через SMS. Список городских мест, где доступен бесплатный Wi-Fi, представлен на интерактивной карте.

Напомним, о запуске такой карты в Петербурге было объявлено еще в августе.