Зону работы роботов-доставщиков расширили на 100 магазинов в Петербурге

Пользователи могут выбрать доставку роботом через приложение, если находятся в радиусе 2 км от магазина-партнера. Роверы могут за раз перевозить до 25 кг груза и проехать до 70 км на одном заряде при любой погоде.

В будущем году компания планирует масштабировать сервис во всех городах-миллионниках, а к концу 2027 запустить около 20 тыс. роботов по всей стране. В Петербурге эксперимент проводят с ноября. За это время успели развести 661 заказ с помощью роверов-курьеров.