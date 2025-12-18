Зону работы роботов-доставщиков расширили на 100 магазинов в Петербурге

Теперь «Яндекс Еда» в Приморском районе смогут доставлять продукты, в том числе из сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Лента».
Пользователи могут выбрать доставку роботом через приложение, если находятся в радиусе 2 км от магазина-партнера. Роверы могут за раз перевозить до 25 кг груза и проехать до 70 км на одном заряде при любой погоде.
В будущем году компания планирует масштабировать сервис во всех городах-миллионниках, а к концу 2027 запустить около 20 тыс. роботов по всей стране. В Петербурге эксперимент проводят с ноября. За это время успели развести 661 заказ с помощью роверов-курьеров.
