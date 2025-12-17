Поставить все мобильные устройства на учет предложили в Минцифры

«Создание базы IMEI. Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что у нас, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер», — сообщил замглавы министерства Дмитрий Угнивенко на заседании Общественного совета при Минцифры (цитата по «Интерфаксу»).

По словам чиновника, если получится создать такую базу и привязать их к конкретным номерам, то получиться точно идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, «будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка».

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — уникальный 15-значный номер для каждого мобильного устройства (смартфона, планшета, часов, модема), который распознает сам аппарат, а не сим-карту или владельца.