Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

Доставку роботами-курьерами запустили в Петербурге

Пока роверы развозят заказы из «Яндекс лавки» в Приморском районе города. С 1 декабря они будут доставлять продукты еще из четырех локаций в том же районе.

Ultraskrip / Shutterstock.com

Тестовый запуск роверов-доставщиков в Петербурге начал «Яндекс». Роверы четвертого поколения работают в дарксторе рядом с набережной реки Каменки. Пока их зона действий ограничена набережной реки Каменки, Суздальским шоссе, продолжением Новоорловской улицы и продолжением Орлово-Денисовского проспекта.

Если роботы смогут справиться с выделенными 750 тысячами квадратных метров — зону расширят. С 1 декабря планируют доставлять заказы еще из четырех локаций в Приморском районе с помощью роверов. В 2026 году «Яндекс» хочет довести количество петербургских дарксторов с роботизированной доставкой до 50. К концу 2027 года планируют произвести в общей сложности 20 тысяч таких рободоставщиков.

Напомним, запрет на работу мигрантам в такси и курьерской службе могут продлить на 2026 год. Компаниям, которые нанимают на работу иностранцев по патенту в этих сферах, необходимо до 1 января 2026 года привести численность сотрудников в соответствие с этим распоряжением. Запрет могут продлить и на 2027 год. Но решение на этот счет будут принимать только в августе.

В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами! Говорят, цены вырастут, как и сроки доставки — это правда?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: