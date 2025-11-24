Доставку роботами-курьерами запустили в Петербурге

Тестовый запуск роверов-доставщиков в Петербурге начал «Яндекс». Роверы четвертого поколения работают в дарксторе рядом с набережной реки Каменки. Пока их зона действий ограничена набережной реки Каменки, Суздальским шоссе, продолжением Новоорловской улицы и продолжением Орлово-Денисовского проспекта.

Если роботы смогут справиться с выделенными 750 тысячами квадратных метров — зону расширят. С 1 декабря планируют доставлять заказы еще из четырех локаций в Приморском районе с помощью роверов. В 2026 году «Яндекс» хочет довести количество петербургских дарксторов с роботизированной доставкой до 50. К концу 2027 года планируют произвести в общей сложности 20 тысяч таких рободоставщиков.

Напомним, запрет на работу мигрантам в такси и курьерской службе могут продлить на 2026 год. Компаниям, которые нанимают на работу иностранцев по патенту в этих сферах, необходимо до 1 января 2026 года привести численность сотрудников в соответствие с этим распоряжением. Запрет могут продлить и на 2027 год. Но решение на этот счет будут принимать только в августе.