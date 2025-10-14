Стартовал конкурс рисунка GoPaint 2025. Тема нынешнего года — «Сказка»

Вдохновитесь детскими воспоминаниями, пофантазируйте о будущем или придумайте собственную сказочную историю и выиграйте приз от HUAWEI.
Конкурс проходит в России уже не в первый раз и успел завоевать популярность среди дизайнеров, художников и креаторов и обычных пользователей, увлекающихся рисованием, — их с каждым годом все больше.
GoPaint — приложение для цифрового творчества, доступное на планшетах HUAWEI. Оно предоставляет широкий набор удобных инструментов, которые позволят каждому пользователю почувствовать себя художником. Оно предлагает более 150 различных типов кистей (тушь, масло, акварель и т.д.), разработанных совместно с Китайской академией искусств и оснащено функцией имитации бумаги.
Направления для конкурсных работ этого года:
- Научная фантастика;
- Повествовательное искусство;
- Ультрасовременные картины;
- Цифровая акварель и чернила;
- Анимация (новинка 2025 года, поскольку эта функция появилась в приложении в этом году).
Победителей ждут подарки от HUAWEI. Подать работы на конкурс можно до 31 декабря 2025.
Фото работ студентов Суриковского института, выполненных с использованием GoPaint, предоставлены пресс-службой Huawei.
