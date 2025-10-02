Идентификацию по биометрии запустят в Пулково в качестве пилотного проекта

«Первым станет аэропорт Пулково, где планируется запуск системы биометрической идентификации в 2026 году. Это будет пилотный проект для всей экосистемы: от покупки билета и регистрации до прохождения досмотра и посадки в самолет по биометрии», — сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Если тесты пройдут успешно, то планируют масштабировать проект и на другие регионы.

«После отработки и подтверждения работоспособности технологии в Пулково мы будем масштабировать этот успешный опыт. И здесь важно понимать, что в региональных аэропортах работают команды профессионалов — не удивлюсь, если передовые решения в будущем появятся именно там», — добавил Никитин.