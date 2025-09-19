Умный холодильник, духовой шкаф, сам следящий за температурой, и стиральная машина без вибраций: 3 новинки ASKO на выставке IFA

Стиральная машина без вибраций

Традиционно конец сентября–начало октября является важным временем в календаре производителей бытовой и электронной техники — в эти даты традиционно проводится большая выставка Internationale Funkausstellung Berlin или IFA. На ней бренды традиционно представляют свои новинки и прорывные технологии (так, в 1960-е именно на площадке IFA компания Philips представила аудиокассеты, которые на много десятилетий стали основным носителем для музыки).

Скандинавский производитель бытовой техники ASKO в этом году показал на выставке сразу три новинки. Первой стала линейка устройств для сушки белья, получившая название Laundry Care 2.0 (в честь первой стиральной машины в истории компании, созданной в 1950-м году).

Новая стиральная машина от ASKO теперь обходится без резиновой манжеты, «ради достижения максимально гигиеничных условий». Кроме того, утверждает производитель, система подвеса Quattro Construction™ 2.0 «практически полностью блокирует вибрации».

Вторая модель в линейке — сушильная машина. Согласно сообщению компании, устройство работает по технологии, которая «не допускает сбивания белья в единый ком».