Умный холодильник, духовой шкаф, сам следящий за температурой, и стиральная машина без вибраций: 3 новинки ASKO на выставке IFA

Ежегодно в Берлине проходит крупнейшая выставка потребительской техники IFA. Свое начало она берет в 1924 году, когда в столице Германии прошла первая Международная немецкая выставка. Сейчас мировые бренды электроники и бытовой техники привозят туда свои новинки. В этом году наряду с умными-самокатами, ноутбуками-трансформерами и перешагивающими по лестнице роботами, на конференции в Берлине было несколько весьма практичных релизов. Так, например, шведская ASKO представила там сразу три новинки: сверхтихую стиральную машину, которая почти не вибрирует, духовой шкаф, который сам следит за поддержанием температуры и холодильник, который с помощью датчиков обеспечивает оптимальное хранение продуктов. Рассказываем самое главное о новинках.
Стиральная машина без вибраций
Традиционно конец сентября–начало октября является важным временем в календаре производителей бытовой и электронной техники — в эти даты традиционно проводится большая выставка Internationale Funkausstellung Berlin или IFA. На ней бренды традиционно представляют свои новинки и прорывные технологии (так, в 1960-е именно на площадке IFA компания Philips представила аудиокассеты, которые на много десятилетий стали основным носителем для музыки).
Скандинавский производитель бытовой техники ASKO в этом году показал на выставке сразу три новинки. Первой стала линейка устройств для сушки белья, получившая название Laundry Care 2.0 (в честь первой стиральной машины в истории компании, созданной в 1950-м году).
Новая стиральная машина от ASKO теперь обходится без резиновой манжеты, «ради достижения максимально гигиеничных условий». Кроме того, утверждает производитель, система подвеса Quattro Construction™ 2.0 «практически полностью блокирует вибрации».
Вторая модель в линейке — сушильная машина. Согласно сообщению компании, устройство работает по технологии, которая «не допускает сбивания белья в единый ком».
Духовка, которая сама следит за температурой
Следующая новинка скандинавского бренда — духовые шкафы Celsius NYACRAFT. Согласно сообщению бренда, устройство само следит за тем, что происходит с продуктами во время готовки, помогая настраивать температурный режим.
«Точный контроль температуры с технологией Celsius°Cooking™: несколько датчиков контролируют влажность и измеряют температуру в разных точках, используя интеллектуальные алгоритмы для снижения колебаний температуры. Необходимо один раз откалибровать духовой шкаф, после чего он самостоятельно будет корректировать любые отклонения температуры, гарантируя безупречное приготовление каждого блюда. Проводной термозонд: измеряет температуру внутри готовящихся продуктов и помогает регулировать температуру в духовке», — говорится в релизе компании.
Новинка доступна в двух вариантах дизайна — в исполнении Frame и Glass. «Рама представлена в цветах "нержавеющая сталь", "графитовый черный" и "черная сталь"», — добавляют в компании.
Холодильник, который экономит место на кухне
Наконец, ASKO также представила новые холодильники Nordic Fresh 2.0 (в эту серию входят как встраиваемые так и отдельно стоящие устройства). Как утверждает производитель: «датчики в системе OptiFlow позволяет хранить продукты на любой полке и обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия и закрытия дверцы холодильника».
Одно из главных преимуществ новинок заключается в том, что их можно компактно встраивать в дизайн кухни. Заявляется, что благодаря концепции ASKO Kitchen Fit отдельно стоящие холодильники можно ставить так, чтобы с каждой стороны оставалось всего 3 мм пространства до другого предмета кухонного гарнитура.
«Это стало возможным благодаря дополнительному нижнему конденсатору с вентилятором и встроенным нагревательным элементам, специально разработанным для возможности встраивания вплотную», — добавляют представители ASKO.
Комментарии (0)