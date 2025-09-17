Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

Робота-гида с искусственным интеллектом разработали в Петербурге

Интеллектуального диалогового робота-экскурсовода представил Артем Муккель, аспирант кафедры интеллектуальных систем и защиты информации Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна. Кибер-гид много знает об экспонатах и умеет отвечать на вопросы посетителей.

Проект стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям.

Пока разработка находится на стадии лабораторного прототипа, но уже сейчас ее система включает много интересных функций. Так, цифровой экскурсовод умеет ориентироваться в помещениях, распознает речь и синтезирует голос. И, разумеется, в него встроена база знаний об экспонатах (+ умение отвечать на вопросы о них!), а также функция подбора маршрута под запрос гостя, что позволяет проводить качественные персонализированные экскурсии.

По замыслу автора, проект можно будет внедрить в туристические объекты (музеи, галереи, выставочные пространства), образовательные организации, транспортные локации (аэропорты, вокзалы), торговые и офисные центры.

