Windows 10 — все! Microsoft прекратит поддержку системы

«14 октября 2025 года Windows 10 версии 22H2 (Home, Pro, Enterprise, Education и IoT Enterprise) достигнет конца обслуживания. Октябрьское обновление безопасности станет последним для этих версий», — говорится в заявлении Microsoft.

После этого дня компания перестанет выпускать обновления безопасности, исправлений ошибок и техническую помощь, касающуюся стабильности или удобства работы системы.

Чтобы сохранить стабильность работы, пользователям предлагают перейти на Windows 11 (напрямую или через облачный сервис Windows 365) или продлить жизнь Windows 10 с помощью программы Extended Security Updates (ESU) за 30 долларов в год.