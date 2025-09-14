Windows 10 — все! Microsoft прекратит поддержку системы

С 14 октября завершится поддержка этой версии системы, а также закончится расширенная поддержка Windows 10 2015 LTSB и Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015. Пользователям предлагают перейти на Windows 11.
«14 октября 2025 года Windows 10 версии 22H2 (Home, Pro, Enterprise, Education и IoT Enterprise) достигнет конца обслуживания. Октябрьское обновление безопасности станет последним для этих версий», — говорится в заявлении Microsoft.
После этого дня компания перестанет выпускать обновления безопасности, исправлений ошибок и техническую помощь, касающуюся стабильности или удобства работы системы.
Чтобы сохранить стабильность работы, пользователям предлагают перейти на Windows 11 (напрямую или через облачный сервис Windows 365) или продлить жизнь Windows 10 с помощью программы Extended Security Updates (ESU) за 30 долларов в год.
