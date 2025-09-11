Робот vs. рекрутер! Ученые доказали: нейросети лучше нанимают сотрудников, чем люди! Что теперь будет с HR?

«ИИ может сравниться с рекрутерами-людьми в проведении собеседований, сохраняя при этом удовлетворенность соискателей и эффективность работы компании», — такой революционный вывод сделала международная группа ученых из Университета Чикаго и Университета Эразма Роттердамского.

Прежде чем к нему прийти, исследователи совместно с рекрутинговой компанией, расположенной на Филиппинах, провели большой полевой эксперимент. Суть заключалась в следующем: ученые отобрали 67 тысяч откликов на 48 разных вакансий в сферах технологий, страхования, телекоммуникаций, розничной торговли, финансов, здравоохранения и транспорта. Все 67 тысяч претендентов случайным образом были распределены по трем группам: часть попала на собеседование к живому рекрутеру, часть — к голосовому ассистенту, остальные же могли выбрать между HR-человеком или алгоритмом. При этом окончательное решение все равно принимал живой специалист по подбору персонала.

В результате выяснилось, что предложение о работе получили 9,73% кандидатов, которых собеседовал ИИ, в то время как после общения с рекрутером-человеком доля успешных кандидатов составляла только 8,70%. Можно было бы предположить, что машина просто менее жестко оценивает кандидатов, что приводит к проблемам впоследствии. Однако это не так — претенденты, прошедшие ИИ-собеседование, на 18% чаще действительно выходили на работу и на 17% чаще задерживались в компании дольше, чем на 1 месяц.

Более того, сами кандидаты недвусмысленно указали на то, что ИИ хорошо справляется с обязанностями рекрутера. Так, 78% собеседуемых, у которых был выбор, предпочли разговаривать с голосовым помощником, а не с живым HR-менеджером. По итогам собеседования почти три четверти оставивших отзывы соискателей назвали свой опыт общения с ИИ положительным, в случае с человеком положительно оценили беседу лишь около половины кандидатов.