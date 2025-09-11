Робот vs. рекрутер! Ученые доказали: нейросети лучше нанимают сотрудников, чем люди! Что теперь будет с HR?

Разве бездушная машина может понять надежды и чаяния будущего работника, выявить его сильные и слабые стороны? Оказывается, может! Согласно новому исследованию международной группы ученых, ИИ справляется с наймом сотрудников не хуже, чем рекрутер-человек. Авторы провели эксперимент на 70 тысяч человек и выяснили, что голосовые ассистенты справлялись с интервью лучше, чем люди. Так что, искусственный интеллект скоро заменит еще одну профессию? Скоро ли это произойдет в России? Разбираемся вместе со специалистами. Спойлер: не все так просто!
«ИИ может сравниться с рекрутерами-людьми в проведении собеседований, сохраняя при этом удовлетворенность соискателей и эффективность работы компании», — такой революционный вывод сделала международная группа ученых из Университета Чикаго и Университета Эразма Роттердамского.
Прежде чем к нему прийти, исследователи совместно с рекрутинговой компанией, расположенной на Филиппинах, провели большой полевой эксперимент. Суть заключалась в следующем: ученые отобрали 67 тысяч откликов на 48 разных вакансий в сферах технологий, страхования, телекоммуникаций, розничной торговли, финансов, здравоохранения и транспорта. Все 67 тысяч претендентов случайным образом были распределены по трем группам: часть попала на собеседование к живому рекрутеру, часть — к голосовому ассистенту, остальные же могли выбрать между HR-человеком или алгоритмом. При этом окончательное решение все равно принимал живой специалист по подбору персонала.
В результате выяснилось, что предложение о работе получили 9,73% кандидатов, которых собеседовал ИИ, в то время как после общения с рекрутером-человеком доля успешных кандидатов составляла только 8,70%. Можно было бы предположить, что машина просто менее жестко оценивает кандидатов, что приводит к проблемам впоследствии. Однако это не так — претенденты, прошедшие ИИ-собеседование, на 18% чаще действительно выходили на работу и на 17% чаще задерживались в компании дольше, чем на 1 месяц.
Более того, сами кандидаты недвусмысленно указали на то, что ИИ хорошо справляется с обязанностями рекрутера. Так, 78% собеседуемых, у которых был выбор, предпочли разговаривать с голосовым помощником, а не с живым HR-менеджером. По итогам собеседования почти три четверти оставивших отзывы соискателей назвали свой опыт общения с ИИ положительным, в случае с человеком положительно оценили беседу лишь около половины кандидатов.
«ИИ, который не устает»
На основе своей работы ученые подготовили научную статью, препринт (по сути, черновик, который необходим, чтобы до подачи труда в научный журнал получить обратную связь от коллег), который выложили в общий доступ. На текст обратили внимание журналисты.
Как пояснил изданию Bloomberg Брайан Джабарян, секрет успеха ИИ в том, что голосовой помощник меньше говорил во время собеседования, давая кандидату больше рассказать о себе и своем опыте. Кроме того, машина раз за разом четко следовала опроснику, в то время как живые HR-специалисты могли забывать какие-то вопросы или темы на фоне усталости (особенно это актуально, когда речь идет о тысячах откликов на одну вакансию).
Эта интерпретация выглядит вполне обоснованной, полагает научный руководитель исследовательского центра «Сильный искусственный интеллект в промышленности» ИТМО Александр Бухановский (в исследовании он участия не принимал). «По нашему схожему опыту операторы, классифицирующие обращения граждан в органы муниципального управления, после 4 часов непрерывной работы начинают ошибаться в полтора раза чаще, чем это делает ИИ, который не устает. Здесь аналогичная история», — говорит эксперт в комментарии для Собака.ru.
Более того, как отмечает руководитель AI-лаборатории hh.ru Евгений Биндасов, выводы исследования согласуются и с практикой. По его словам, 44% российских компаний уже используют алгоритмы при найме. «В сфере "Управление персоналом" сотрудники выгорают быстрее других из-за огромной документальной нагрузки, а еще потому, что с работа рекрутера и HRа сопряжена с общением с людьми, — говорит он. — Практика показывает, что ИИ хорошо справляется со скринингом резюме. Например, ИИ может анализировать тысячи резюме за несколько минут, тогда как человеку на это потребовались бы дни».
Наталья Ильченко
Руководитель пресс-службы SuperJob:
«В последние несколько лет мы наблюдаем экспансию искусственного интеллекта во многие сферы экономики, в частности в HR-менеджмент и рекрутинг. Растет число работодателей, использующих нейросети в подборе [персонала] (+9 процентных пунктов за 1,5 года). Судя по комментариям, рекрутеры чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах. С помощью нейросетей также собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов».
«ИИ пока не может похвастаться эмпатией»
Как признается в беседе с Bloomberg соавтор исследования Брайан Джабарян, он сам был «весьма удивлен» столь впечатляющим результатом голосовых помощников. Впрочем, это вовсе не значит, что роботы превзошли людей в этом «состязании» по всем параметрам.
Так, экономия времени была во-многом сведена на нет из-за того, что для принятия окончательного решения рекрутерам-людям пришлось потратить в два раза больше времени на проверку результатов собеседований с участием ИИ. Кроме того, экономический эффект тоже оказался не бесспорным. Даже в небогатой стране вроде Филиппин голосовой помощник должен проводить тысячи интервью, чтобы заменить собой человека.
Из исследования «Голосовой ИИ в компаниях: естественный полевой эксперимент по автоматизации собеседований»
Цитата из текста статьи:
«На рынке труда с невысоким уровнем доходов дешевый ИИ остается конкурентоспособным, но для достижения безубыточности его использования требуется 9424 интервью (в то время как для моделей из среднего ценового сегмента порог окупаемости повышается до 33333 интервью)... В странах со средним уровнем дохода безубыточность [использования в ходе собеседования бюджетных ИИ] достигается после 4950, а ИИ среднего ценового сегмента — при 7874 интервью».
«Экономическая эффективность невысока просто потому, что задачи массового набора персонала (где за ограниченное время HR-специалист проводит тысячи собеседований) бывают очень редко, — говорит Александр Бухановский из ИТМО. — Потому на фоне иных бизнес-процессов (например, процедуры приема нового специалиста на работу и введения его в курс дела) ускорение собеседований за счет автоматизации практически ничего не дает по сравнению с тем, как если бы это делал человек».
Кроме того, напоминает Наталья Ильченко из SuperJob, доверие к ИИ-системам остается под вопросом, по крайней мере в России. «Пройти собеседование с ИИ вместо рекрутера однозначно готовы 12% россиян, скорее готовы еще 28%», — говорит собеседница редакции.
Наконец, добавляет в общении с Собака.ru Анна Павлова, старший проектный менеджер практики TIMES в консалтинговой компании The Edgers, любые алгоритмы требуют контроля. «Бизнесу нужны люди, совпадающие по ценностям и миссии, что ИИ оценить не может. В будущем он будет усиливать HR и повышать эффективность, но полной замены людей в профессии не произойдет ни в ближайшие годы, ни в среднесрочной перспективе», — добавляет собеседница редакции.
Евгений Биндасов
Руководитель AI-лаборатории hh.ru:
«Несмотря на прогресс, все же ИИ пока не может похвастаться эмпатией и хорошим эмоциональным интеллектом. ИИ не может заменить человеческое общение, что критично на финальных этапах собеседований. В частности, по нашим данным, каждый третий кандидат не доверяет ИИ при общении. Не будем забывать и про риск предвзятости. ИИ учатся на алгоритмах, которые основаны на тех или иных исторических данных, а те могут переносить человеческие предубеждения — например, дискриминация по возрасту или полу. Таким образом, в текущем состоянии и развитии ИИ — это помощник, но не полноценный работник».
