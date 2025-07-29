Сэм Альтман — о 2030-х: «Мы на пороге колонизации космоса, разгадки тайн физики и создания компьютеров, подключаемых к мозгу!»

Темпы технологического прогресса будут расти, но люди все еще могут адаптироваться к чему угодно. Да, будут сложные моменты — например, исчезновение целых классов профессий, – но мир будет становиться настолько богаче, что мы сможем рассмотреть для себя совершенно иные, ранее недоступные концепты устройства общества. При этом, вероятно, мы не придем к какому-то новому общественному договору сразу, однако через несколько десятилетий поймем, что постепенные изменения привели к масштабным отличиям нашей жизни от прошлого.

Если история нас чему-то и учит, то это тому, что мы найдем новые дела, которыми стоит заниматься, новые вещи, которые будем хотеть, и быстро освоим новые инструменты производства (как это было в промышленную революцию). Наши потребности будут меняться, но возможности будут расти так быстро, что мы сможем получить лучшее. Мы сможем создавать еще более чудесные штуки друг для друга. Вообще у нас есть любопытное стратегическое преимущество над машинами: мы «запрограммированы» на то, чтобы заботиться о других людях, в то время как на машины нам более или менее наплевать.

Крестьянин, который пару тысяч лет назад жил натуральным хозяйством, взглянув на то, чем занимаемся мы, сказал бы, что наша работа не настоящая, что мы просто играем в игры, чтобы занять время (ведь у нас полно еды и самых невообразимых для него благ). Надеюсь, что через пару тысяч лет люди будут жить так, что мы сказали бы, у них нет настоящей работы, им не надо бороться за выживание. В то же время люди будущего будут считать свои дела невероятно важными и приносящими им чувство удовлетворения.

Скорость появления новых чудес колоссальна. Сейчас уже сложно представить, что мы сможем в 2035 году. Перейдем ли мы от открытия тайн физики высокой энергии всего за год к колонизации космоса? Или от прорывов в материаловедении к созданию интерфейсов «мозг-компьютер»?