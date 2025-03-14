Представлен первый в мире настольный компьютер с клетками человеческого мозга внутри. Стоп! Что?! Объясняем!

Как все это вообще работает?

Внутри CL1 есть несколько модулей — некоторые напоминают внутренности обычного компьютера, но другие имеют серьезное отличие. В них работают специальные электронные матрицы, на которых располагаются живые клетки человеческого мозга.

«Эти клетки постоянно получают питательные вещества и ростовые факторы из культивируемой среды, что создает непрерывные условия для их жизнеобеспечения», — объясняет Собака.ru Альбина Лебедева, старший научный сотрудник НИИ нейронаук ННГУ им. Н.И. Лобачевского. «Создатели используют возможности культивируемых клеток мозга человека обрабатывать информацию совместно с вычислительными модулями компьютера», — добавляет собеседница редакции.

Ученые не первый год экспериментируют с объединением живых нейронов и кремниевых чипов. Та же компания Cortical Labs работает в этом направлении уже больше пяти лет. Так, в 2022 году она показала, что предыдущий прототип их «биологического компьютера» под названием DishBrain способен играть в компьютерную игру Pong.

При этом, как писали разработчики в научной статье для журнала Neuron, такая система была способна обрабатывать обратную связь от оператора и учиться. Проще говоря, оператор «вознаграждал» нейроны на чипе за правильное поведение и «наказывал» за ошибки. По мере этого процесса компьютер справлялся с игрой все лучше и лучше, адаптируя передачу сигналов так, чтобы она давала максимально предсказуемый результат.