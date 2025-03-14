Представлен первый в мире настольный компьютер с клетками человеческого мозга внутри. Стоп! Что?! Объясняем!

В самом начале марта на технологической выставке в Барселоне Mobile World Congress 2025 публике был представлен «первый в мире» биологический компьютер. Машина работает на живых нейронах человеческого мозга и, по утверждению создателей, должна «открыть новую эру в истории искусственного интеллекта». Рассказываем, что известно о новой технологии, и, самое главное, о том, откуда у создателей компьютера взялись те самые человеческие нейроны.
В начале марта 2025 года австралийская компания Cortical Labs представила публике свою новую разработку CL1 — настольный компьютер, работающий на человеческих нейронах.
Как пишет издание New Atlas, новинка представляет собой «совершенно новый вид вычислительного интеллекта — более динамичный, устойчивый и энергоэффективный, чем любой ИИ, который существует в настоящее время, — и мы увидим его потенциал, как только он окажется в руках пользователей».
Кстати, попасть в руки первых клиентов первые CL1 могут уже в этом году. Как говорится в тексте Tom's Hardware, компьютеры с клетками человеческого мозга будут готовы к отправке покупателям уже в июне.
Как все это вообще работает?
Внутри CL1 есть несколько модулей — некоторые напоминают внутренности обычного компьютера, но другие имеют серьезное отличие. В них работают специальные электронные матрицы, на которых располагаются живые клетки человеческого мозга.
«Эти клетки постоянно получают питательные вещества и ростовые факторы из культивируемой среды, что создает непрерывные условия для их жизнеобеспечения», — объясняет Собака.ru Альбина Лебедева, старший научный сотрудник НИИ нейронаук ННГУ им. Н.И. Лобачевского. «Создатели используют возможности культивируемых клеток мозга человека обрабатывать информацию совместно с вычислительными модулями компьютера», — добавляет собеседница редакции.
Ученые не первый год экспериментируют с объединением живых нейронов и кремниевых чипов. Та же компания Cortical Labs работает в этом направлении уже больше пяти лет. Так, в 2022 году она показала, что предыдущий прототип их «биологического компьютера» под названием DishBrain способен играть в компьютерную игру Pong.
При этом, как писали разработчики в научной статье для журнала Neuron, такая система была способна обрабатывать обратную связь от оператора и учиться. Проще говоря, оператор «вознаграждал» нейроны на чипе за правильное поведение и «наказывал» за ошибки. По мере этого процесса компьютер справлялся с игрой все лучше и лучше, адаптируя передачу сигналов так, чтобы она давала максимально предсказуемый результат.
Сергей Шишкин
Руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов, ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета:
Вообще нейроны пытаются использовать в вычислительных системах давно. Если подумать, эта попытка напрашивается сама собой, ведь в нашем мозге постоянно происходят очень эффективные и сложные вычисления, механизм которых мы даже до конца не понимаем.
Работы по совмещению живых нейронов и кремниевых чипов ведутся разными командами по всему миру. Такими исследованиями занимаются, в том числе, и в России, к примеру в Нижегородском университете им. Лобачевского. Там разрабатывают подобные гибридные устройства для вживления в мозг грызунов. Ожидается, что это может вернуть или даже расширить память животных.
А откуда ученые берут сами живые нейроны?
Разработчики называют свое детище «головой в коробке», однако это всего лишь метафора. Используемые для создания чипов нейроны никогда ни в чьей черепной коробке не были.
В своей работе австралийские инженеры применяют искусственно выращенные в лаборатории нейроны, полученные из стволовых клеток. Причем на ранних этапах работы в Cortical Labs использовали не только человеческие клетки, но и мышиные (кстати, чипы с нейронами грызунов также показывали способность к обучению).
«Подозреваю, что выбор именно человеческих нейронов для CL1 скорее рекламный ход, чем необходимость», — предполагает в беседе с Собака.ru Сергей Шишкин из Группы нейрокогнитивных интерфейсов МГППУ.
Впрочем, возможно, это и не совсем так. В Cortical Labs не скрывают, что их амбиции простираются дальше, чем просто создание клеточной культуры на поверхности компьютерного чипа. В будущем они намерены создать «минимально жизнеспособный мозг», то есть большую и сложную нейронную сеть, которая напоминала бы человеческий мозг, пишет издание New Atlas.
А какие преимущества имеет компьютер на живых нейронах?
В теории интеграция живых клеток на поверхность чипов может существенно повысить возможности электроники, в особенности в сферах, связанных с искусственным интеллектом.
«Интеграция биологических элементов в вычисления может повысить эффективность в задачах, с которыми у ИИ традиционно возникают сложности, таких как распознавание образов и принятие решений в непредсказуемых условиях», — пишет издание Tom's Hardware.
Как полагает Альбина Лебедева из НИИ нейронаук ННГУ им. Н.И. Лобачевского, «такие биокомпьютеры на основе клеток мозга могут произвести революцию во всем: от открытия лекарств и клинических испытаний до создания роботизированного интеллекта».
Кстати, а эти нейроны что-то чувствуют? Этот вопрос остается дискуссионным. «Прорывная статья 2022 года [о том, как DishBrain обучили играть в Pong] вызвала множество споров в части "сознания" и "чувствительности" [использованных нейронов]», — пишет издание New Atlas. Этическая дискуссия оказалась такой острой, что в 2023 году сотрудники Cortical Labs даже опубликовали еще одну научную статью, целиком посвященную этике своих исследований.
В ней они настаивают, что даже если эксперименты с чипами, покрытыми нейронами, приведут к созданию «интеллекта, подобного человеческому», это еще не значит, что такие устройства можно будет уравнять с живыми существами в моральном плане. Впрочем, они признают, что более сложная нейронная архитектура чипов «может способствовать более сложным — и более морально ценным — сознательным переживаниям [получившихся систем]».
Кстати, а сколько будет стоить такой компьютер?
Сейчас CL1 предлагаются клиентам примерно за 35 тысяч американских долларов (то есть чуть больше чем за 3 млн рублей по курсу на середину марта 2025 года).
При этом в компании подчеркивают, что их долгосрочная цель «демократизировать технологию», сделав ее более доступной. «Мы стремимся быть значительно более доступными и действительно хотим снизить цены в долгосрочной перспективе», — рассказал изданию New Atlas главный научный сотрудник Cortical Labs Бретт Каган.
То есть компьютеры с человеческими нейронами нескоро появятся в каждом доме?
Несмотря на запуск коммерческого продукта, пока говорить о том, что подобные компьютеры станут массовым явлением, рано. Как полагает Сергей Шишкин из Группы нейрокогнитивных интерфейсов МГППУ, даже CL1 пока следует воспринимать скорее как экспериментальную установку, нежели как полноценный продукт, который должен перевернуть рынок компьютерных технологий.
«Пока рано говорить, что преимущества подобных систем окончательно доказаны, в конце концов, были эксперименты, которые показали, что использование гидрогеля также может дать хороший результат без всякого использования нейронов, — говорит собеседник редакции. — Фактически, насколько я понимаю, австралийцы предлагают своим клиентам самим выступить в качестве экспериментаторов, которые будут искать подходящие приложения для этой технологии».
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