Китайская Baidu создаст технологию, которая будет переводить язык животных на человеческий

Технология будет использовать несколько подобластей ИИ, включая машинное обучение, которое позволяет компьютерам обучаться на основе больших наборов данных. Если голос не будет соответствовать ни одной известной эмоции, команда компании вручную будет маркировать голосовые данные, обновлять образец и корректировать параметры. Об этом пишет South China Morning Post.

В Baidu отмечают, что уже существующие аналоги, ограничены в понимании эмоций животных, поскольку «чрезмерно полагаются на один источник информации».

Ранее мы писали о том, что мемы созданные ИИ стали смешнее человеческих. Группа ученых из Швеции выяснила, что подписи к картинкам, созданные нейросетью, зачастую забавнее, креативнее и популярнее, чем те, что созданы людьми.