Исследование: мемы созданные ИИ стали смешнее человеческих

В ходе эксперимента люди состязались с OpenAI GPT-4o в трех категориях мемов: работа, еда и спорт. ИИ не создавал изображений — только подписи. Когда группа онлайн-участников оценила результаты, мемы, созданные ИИ, получили в среднем самые высокие баллы за юмор, креативность и расшариваемость. Больше всего смеялись над мемами, связанными с работой, а вот с едой и спортом дела обстояли не так хорошо.

Как отметили эксперты, ИИ-мемы получили высокие оценки, потому что они основаны на огромном количестве данных из интернета, обученных распознавать форматы шуток, которые вызывают отклик у аудитории.

«С сожалением вынужден сообщить, что тест Тьюринга для мемов пройден», — сказал профессор Уортонской школы бизнеса Итан Моллик, изучающий вопросы ИИ.

В начале 2025 года знаменитый историк, футуролог и мыслитель Юваль Ной Харари дал интервью YouTube-каналу How to Academy (1, 2, 3 и 4). В своем выступлении автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» рассказал о том, какие опасности, на его взгляд, таит в себе быстрое развитие искусственного интеллекта. Харари настаивает: уже сейчас ИИ получает важнейшие рычаги контроля над обществом. При этом, оговаривается он, мы наблюдаем лишь самое начало эволюции нейросетей — в будущем алгоритмы будут много совершеннее и могущественнее. Какие угрозы это таит в себе? Что может сделать человечество? И чего не учитывают технооптимисты. Пересказываем основные тезисы выступления мыслителя.