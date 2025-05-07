Петербуржцев предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом в праздничные дни

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» предупреждает, что во время репетиции и проведения парада на 9 мая могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом. Это может привести к трудностям при оплате парковок на центральных улицах Петербурга.

«Рекомендуем заранее пополнить парковочный счет в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» на случай временных сбоев интернет-связи», — отметили в госучреждении. Горожанам напомнили, что оплатить парковочные сессии можно через паркоматы и sms.

В Петербурге оплатить парковочное место в центре города можно также через паркоматы, в личном кабинете на портале «Парковки Санкт-Петербурга», в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга», через sms-соoбщение на специальный номер 3065 и т.д.

Кроме того, Яндекс также выпустил предупреждение для водителей такси о возможных перебоях с интернетом в ближайшие дни. Тоже самое затронет жителей в Ленобласти.

При этом некоторые пользователи мобильной сети уже начали жаловаться на сбои в работе у операторов МТС, «МегаФон» и Т2.