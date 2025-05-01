Агату Кристи «воскресят» в качестве ИИ. Она проведет курс писательского мастерства

Сам курс составят, отталкиваясь от работ Кристи и ее архивных интервью. Эксперты выделят принципы написания произведений, которые использовала Агата, ее подходы к структуре истории и созданию персонажей. Об этом пишет Independent.

В курс войдут 11 уроков продолжительностью менее 20 минут каждый. Приобрести их можно будет за 79 фунтов стерлингов (примерно 8600 рублей). Лекции позволят узнать, как легендарный автор держала своих читателей в напряжении, пускала своих героев по ложным следам, добивалась саспенса и закручивала лихие сюжетные повороты.

Ранее мы писали о том, что мемы созданные ИИ стали смешнее человеческих. Группа ученых из Швеции выяснила, что подписи к картинкам, созданные нейросетью, зачастую забавнее, креативнее и популярнее, чем те, что созданы людьми.