Исследование: почти половина петербуржцев столкнулись с телефонными мошенниками

«В большинстве случаев сегодня злоумышленники стремятся связаться с пользователем в мессенджере: звонят, установив вместо ника набор цифр, повторяющих номер официальных организаций, пишут, имитируя информационную рассылку, или присылают голосовое сообщение якобы от знакомых. Поэтому крайне важно с осторожностью реагировать на полученную таким образом информацию, ведь телефонные мошенники используют множество легенд и приемов. Чтобы убедить жертву выполнить необходимые им действия, атакующие присылают дипфейки, вредоносное ПО под видом полезных приложений, представляются сотрудниками операторов связи, органов власти, работодателей, образовательных учреждений», — предупреждает Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

«В состоянии стресса из-за избыточного потока информации человек ищет безопасность, чтобы успокоиться. Но фигурой, которая обещает эту безопасность, может оказаться мошенник. Не все люди вооружены знаниями о том, какие существуют "красные флаги". Среди них, помимо эффекта неожиданности, могут быть также формирование ощущения срочности, сжатых сроков, необходимости прямо сейчас что-либо предпринять, предложение слишком выгодных сделок, невероятные истории, давление на ценностные установки фразами вроде "только вы нам можете помочь". Вместе с этим злоумышленники применяют трансовые техники — "погружают" жертву в состояние, при котором она сосредоточена только на внутренних переживаниях, а внешние обстоятельства отходят на второй план», — поясняет Дарья Яушева, клинический психолог медицинской компании СберЗдоровье.

Для защиты от телефонного мошенничества специалисты рекомендуют:

при малейших сомнениях завершать телефонный разговор и не перезванивать на номер, с которого поступил подозрительный звонок,

не сообщать коды из СМС и push-уведомлений посторонним,

использовать специальные решения — определители номеров, которые подскажут, поступали ли на входящий номер жалобы на спам или мошенничество,

говорить «нет» и развивать критическое мышление.

«Однако если человек все же стал жертвой мошенников, скорее всего, его будут сопровождать тревога, вина, печаль, гнев, — это нормально. Разные переживания могут возникать на протяжении длительного времени, вплоть до нескольких недель или месяцев. Важно дать себе отгоревать потерю: не отворачиваться от чувств, а осознать их и прожить, не критиковать себя, а поддержать. Многим помогает фраза "хорошо, что деньгами" или "могло быть и хуже". Когда появится более устойчивое состояние, можно проанализировать ситуацию и создать свою систему правил безопасности. Не стоит и позволять близким на себя давить — никто не выбирает быть жертвой мошенника», — объясняет Дарья.