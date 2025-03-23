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Технологии

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Петербург вошел в тройку регионов-лидеров по созданию технологий ИИ

В рейтинге город занял третье место. Его опередили Москва и Московская область. Закрыли пятёрку лидеров Республика Татарстан и Новосибирская область.

railway fx/shutterstock

На эти пять регионов приходится до 66% всех исследовательских групп в данной сфере. Такие данные следуют из исследования Президентской академии РАНХиГС, которые приводят РИА «Новости».

Уточняется, что эти креативные ядра взяли на себя порядка 54% всех образовательных программ в сфере ИИ. Кроме того, в этих субъектах находится 75% организаций, которые разрабатывают продукты с применением искусственного интеллекта (55% — в Москве).

«Сочетание нескольких, довольно отличающихся друг от друга типов регионов, судя по раннему распространению новой технологической волны, с высокой вероятностью сохранится и в будущем», — подчеркнул директор центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов.

В начале 2025 года знаменитый историк, футуролог и мыслитель Юваль Ной Харари дал интервью YouTube-каналу How to Academy (1, 2, 3 и 4). В своем выступлении автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» рассказал о том, какие опасности, на его взгляд, таит в себе быстрое развитие искусственного интеллекта. Харари настаивает: уже сейчас ИИ получает важнейшие рычаги контроля над обществом. При этом, оговаривается он, мы наблюдаем лишь самое начало эволюции нейросетей — в будущем алгоритмы будут много совершеннее и могущественнее. Какие угрозы это таит в себе? Что может сделать человечество? И чего не учитывают технооптимисты. Пересказываем основные тезисы выступления мыслителя.

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