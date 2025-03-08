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Технологии

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Для обслуживания поездов ВСМ разработали робота-стюарда

Его создали школьники из Приморья и Петербурга. Изобретение предназначено для оказания сервисных услуг пассажирам высокоскоростной магистрали.

alenka2194 / Shutterstock.com

Разработка была презентована на Всероссийском конкурсе инженерных изобретений «Инженеры транспорта» в Екатеринбурге, где получила признание экспертов. На данный момент рассматривается внедрение робота в аэропорт города Владивостока, вагонные составы РЖД и в ресторан в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Робот умеет самостоятельно передвигаться по вагону поезда, доставлять пассажирам различную продукцию, а также распознавать пассажиров по биометрии. Корпус разработан с помощью генеративного дизайна, что обеспечивает необходимую прочность конструкции. Он сделан из пластика с добавлением частичек карбона, колесная база собрана из алюминиевых пластин и спроектирована так, чтобы стюард преодолевал любые препятствия. Ориентация в пространстве реализована с помощью трехмерного измерения расстояний с помощью светового луча.

Ранее мы писали о том, что биометрию разрешили применять для посадки пассажиров на поезд. Новый способ идентификации станет новой альтернативой бумажным документам.

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