Для обслуживания поездов ВСМ разработали робота-стюарда

Разработка была презентована на Всероссийском конкурсе инженерных изобретений «Инженеры транспорта» в Екатеринбурге, где получила признание экспертов. На данный момент рассматривается внедрение робота в аэропорт города Владивостока, вагонные составы РЖД и в ресторан в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Робот умеет самостоятельно передвигаться по вагону поезда, доставлять пассажирам различную продукцию, а также распознавать пассажиров по биометрии. Корпус разработан с помощью генеративного дизайна, что обеспечивает необходимую прочность конструкции. Он сделан из пластика с добавлением частичек карбона, колесная база собрана из алюминиевых пластин и спроектирована так, чтобы стюард преодолевал любые препятствия. Ориентация в пространстве реализована с помощью трехмерного измерения расстояний с помощью светового луча.

Ранее мы писали о том, что биометрию разрешили применять для посадки пассажиров на поезд. Новый способ идентификации станет новой альтернативой бумажным документам.