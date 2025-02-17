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Технологии

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Биометрию разрешили применять для посадки пассажиров на поезд

Новый способ идентификации станет новой альтернативой бумажным документам. Закрытое тестирование сервиса будут проводить в 2025 году, а воспользоваться ей получится после завершения всех этапов технологических испытаний.

alenka2194 / Shutterstock.com

«Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено», — сказано в сообщении аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Закрытое тестирование сервиса планируют проводить в 2025 году, а для пассажиров услуга станет доступна по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сроки реализации не уточнили, но в аппарате вице-премьера добавили, что сервис станет доступен пользователям Единой биометрической системы, пишет ТАСС,

Как отметил сам Григоренко, биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их, и пассажир всегда сможет выбрать предпочитаемый способ.

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