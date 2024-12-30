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Технологии

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В Петербурге создали робота для украшения елок

Коллектив специалистов и студентов ЛЭТИ создал искусственный интеллект, который может самостоятельно наряжать новогодние елки и украшать их по своему вкусу и по запросам людей.

Marina Demkina/shutterstock

«Благодаря искусственному интеллекту робот самостоятельно ориентируется в пространстве и прочно закрепляет игрушки на праздничном дереве без участия человека», — цитирует ТАСС пресс-службу университета. 

Физически система представляет собой компактного робота-манипулятора с устройством захвата предметов. В цифровой основе разработки лежит псевдооперационная система для роботов ROS (Robot Operating System), закрепленные в ней алгоритмы могут с легкостью переноситься на самые разные типы и модели роботов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге разработали устройство от падения сосулек. Система не только уберегает головы прохожих от сосулек и наледи с крыш, но и защищает строительные конструкции. А основным источником работы устройства является тепло, созданное жильцами дома.

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