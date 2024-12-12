В Петербурге разработали устройство от падения сосулек

Устройство создали в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Автор разработки, магистрант вуза Даниэле Казадио под руководством преподавателей разработал систему, которая предотвращает появление наледи на карнизных свесах крыш многоквартирных домов. Она помогает не только обезопасить пешеходов и имущества, а также продлевает срок службы строительных конструкций и снижает эксплуатационные затраты, пишет РИА Новости.

Разработка состоит из циркуляционного насоса и системы нагревательных пластиковых труб. Их устанавливают вдоль ливнестоков, приемных воронок и желобов. Теплый воздух, который будет циркулировать по трубам, собирается в вентиляционных шахтах домов. Он же не дает собираться льду на краях карнизов.

«Существующие энергонагреватели растапливают снег слишком резко и не решают проблему образования сосулек. Даниэле предлагает использовать тепло из домовой вентиляции, которая уже нагрета поступающей жильцам энергией, и перенаправлять его на обогрев карнизов, чтобы снег растапливался естественным путем, плавно. Устройство применимо практически ко всем домам, вентиляция которых находится сверху», — отметил один из руководителей исследования, доцент кафедры инноватики и интегрированных систем качества Александр Чабаненко.