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Технологии

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Ученые «ЛЭТИ» создали нейросеть на основе звуков кашалотов

Разработка поможет в усовершенствовании подводных систем связи и борьбе с помехами, а также в изучении самих китов. 

Martin Prochazkacz/shutterstock

«Нами разработан метод генерации синтетических звуков, а именно щелчков кашалотов с помощью нейросети. Для этого «песни» этих млекопитающих животных мы преобразовали в картинки, представив их в виде спектрограммы, а затем с помощью специального алгоритма машинного обучения для генерации изображений сгенерировали новые наборы звуков», —  рассказала ТАСС доцент кафедры систем автоматизированного проектирования ЛЭТИ Екатерина Копец.

Исследователям подводной фауны генерация звуков кашалотов поможет классифицировать и систематизировать различные популяции кашалотов, которые «общаются» между собой отличающимися от группы к группе наборами звуков. Технология наделяет нейросеть возможностью учитывать уникальные особенности «языка» каждого кашалота, что станет инструментом в руках ученых для выявления тонкостей коммуникации.

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