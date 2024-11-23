Ученые «ЛЭТИ» создали нейросеть на основе звуков кашалотов

«Нами разработан метод генерации синтетических звуков, а именно щелчков кашалотов с помощью нейросети. Для этого «песни» этих млекопитающих животных мы преобразовали в картинки, представив их в виде спектрограммы, а затем с помощью специального алгоритма машинного обучения для генерации изображений сгенерировали новые наборы звуков», — рассказала ТАСС доцент кафедры систем автоматизированного проектирования ЛЭТИ Екатерина Копец.

Исследователям подводной фауны генерация звуков кашалотов поможет классифицировать и систематизировать различные популяции кашалотов, которые «общаются» между собой отличающимися от группы к группе наборами звуков. Технология наделяет нейросеть возможностью учитывать уникальные особенности «языка» каждого кашалота, что станет инструментом в руках ученых для выявления тонкостей коммуникации.

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