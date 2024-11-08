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Технологии

Ученые СПбГУ разработали съедобное покрытие для упаковки продуктов

Покрытие состоит из желатина и природного биополимера хитозана, который получают из костей ракообразных. Данное вещество обладает антибактериальными свойствами, а смешивание с желатином обеспечивает непроницаемость состава.

PhotoRK / Shutterstock.com

«Существуют большие минусы для всех съедобных покрытий, они очень сильно реагируют на влажность окружающей среды, соответственно не все покрытия применимы для хранения, транспортировки. Также съедобные материалы в основном делаются на крахмале, желатине, которые обладают слабой механикой - надавили пальчиком, и покрытие развалилось. Мы же сделали сшитую систему, которая не разваливается и обладает хорошими механическими свойствами. Разработанное покрытие более устойчиво к влажности, его не так легко снять, более экологически безопасно», — рассказала ТАСС главный научный сотрудник лаборатории биогибридных технологий СПбГУ, профессор университета Майя Успенская.

В процессе нанесения покрытия продукты окунают в специальный раствор, а затем сушат несколько часов на лабораторной сушилке. Технология адаптирована для промышленного производства, где с помощью промышленных вакуумных сушилок можно уменьшить время производства. Разработанное покрытие можно наносить не только на фрукты и овощи, а также на мясо и рыбу, оно не меняет вкус и внешний вид продуктов и продлевать сроки хранения в 1,5 раза.

«Смыть покрытие можно тёплой водой. Если вдруг и не смыли что-то, то спокойненько это съедаем, потому что покрытие является биосовместимым с нашим организмом», — добавила Успенская.

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