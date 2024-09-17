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Технологии

В Политехе Петра Великого создали беспилотный грузовик

Ученые занимались как штатными системами управления автомобиля, включая тормозную и рулевую системы, так и на уровне специального программного обеспечения. С его помощью беспилотник сам распознает меняющуюся дорожную ситуацию и управляет движением в полностью автономном режиме без участия водителя.

Пресс-служба Политехнического университета Петра Великого

Над проектом работали ученые, студенты и аспиранты из разных подразделений Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. За основу беспилотного грузового автомобиля команда взяла Газель E-NN. На создание всех систем ушло менее полугода.

Команда проекта трудилась над созданием всего комплекса управления штатными системами автомобиля: рулевое управление, педаль акселератора, тормозная система, селектор переключения режимов движения и световая техника, отметили в пресс-службе вуза.

Отдельно разрабатывали схему управления электроусилителем руля. С ее помощью можно делать сложные маневры. Также программисты создали настоящий «мозг» беспилотника — систему, которая считывает всю визуальную информацию, анализирует и на основании полученных данных подает сигналы управления.

«Наша команда реализовала задачи позиционирования автомобиля, безопасного выполнения маневров — объезд статического препятствия, остановка перед препятствием и пропуск пешехода. Система управления автомобилем умеет распознавать дорожную разметку и сигналы светофоров, а также прогнозировать поведение других участников движения. Отличия от существующих в настоящее время разработок — в наборе и расположении сенсоров, а также применения собственных алгоритмов обработки информации от них для более точного и предсказуемого поведения транспортного средства», — рассказывает руководитель проекта Дмитрий Плотников.

Беспилотный грузовик прошел успешные тесты в условиях оживленных автомобильных дорог общего пользования. Команда планирует внедрить разработку в образовательный процесс университета.

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