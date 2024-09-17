В Политехе Петра Великого создали беспилотный грузовик

Над проектом работали ученые, студенты и аспиранты из разных подразделений Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. За основу беспилотного грузового автомобиля команда взяла Газель E-NN. На создание всех систем ушло менее полугода.

Команда проекта трудилась над созданием всего комплекса управления штатными системами автомобиля: рулевое управление, педаль акселератора, тормозная система, селектор переключения режимов движения и световая техника, отметили в пресс-службе вуза.

Отдельно разрабатывали схему управления электроусилителем руля. С ее помощью можно делать сложные маневры. Также программисты создали настоящий «мозг» беспилотника — систему, которая считывает всю визуальную информацию, анализирует и на основании полученных данных подает сигналы управления.

«Наша команда реализовала задачи позиционирования автомобиля, безопасного выполнения маневров — объезд статического препятствия, остановка перед препятствием и пропуск пешехода. Система управления автомобилем умеет распознавать дорожную разметку и сигналы светофоров, а также прогнозировать поведение других участников движения. Отличия от существующих в настоящее время разработок — в наборе и расположении сенсоров, а также применения собственных алгоритмов обработки информации от них для более точного и предсказуемого поведения транспортного средства», — рассказывает руководитель проекта Дмитрий Плотников.

Беспилотный грузовик прошел успешные тесты в условиях оживленных автомобильных дорог общего пользования. Команда планирует внедрить разработку в образовательный процесс университета.