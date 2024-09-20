В Петербурге представили городской маршрут «Подземные реки» с дополненной реальностью

Проект создан совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО (лауреаты премии «Петербург будущего-2023»), Северо-Западным филиалом ГМИИ Пушкина и Лабораторией Новых Медиа (Новая сцена Александринского театра).

Маршрут с дополненной реальностью «Подземные реки» начинается с Новой сцены Александринского театра, здесь можно взять печатную версию карты с указанием расположения объектов. Работы медиахудожников размещены по обе стороны набережной реки Фонтанки и на прилегающей к ней территории. Продолжительность маршрута — 1,5 часа.

Вдохновившись мифами, легендами и теорией «глубокого времени» 11 медиахудожников исследовали подземное пространство Петербурга и в сотрудничестве с кураторами проекта, философами, урбанистами, гидрогеологами, палеоботаниками создали AR-работы, проявляющие незримые процессы под асфальтом.

«Объединяя мифологию, урбанистику, современную науку и художественное воображение, проект «Подземные реки» стремится углубить понимание подземного мира. Художники по-разному интерпретировали информацию, полученную в лаборатории. В их работах можно найти грезы о прошлом города и эсхатологические видения его будущего: хтонических существ и водных богинь из потусторонней вселенной городской мифологии, темные волглые тела плавунов, миражи водотоков и источников, которых больше нет», — рассказали в пресс-службе Северо-Западного филиала ГМИИ Пушкина.

Скрытые подземные ландшафты, водные горизонты, древние недра земли продолжающие влиять на наш город сегодня, затерянные истории становятся видимыми и ощутимыми в дополненной реальности, благодаря искусству.

Маршрут интегрирован в бесплатное приложение New Stage XR, которое доступно в App Store и Google Play, и пролегает вдоль набережной реки Фонтанки. Там же есть карта маршрута и описание всех AR-работ.