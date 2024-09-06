СМИ: Появились доказательства того, что Google и Amazon могут регулярно слушать своих пользователей. Что об этом известно?

Что в этом нового?

Как поясняет в беседе с Собака.ru Senior Golang Developer Эдгар Сипки, тот факт, что смартфоны, ноутбуки, «умные» колонки могут слушать своих пользователей, был очевиден профессионалам уже давно. «Когда мы устанавливаем любое приложение, оно запрашивает у нас доступ к микрофону, камере и ко многим другим датчикам, — говорит он. — И когда мы жмем "ок", они правда его получают — и к камере, и к GPS-модулю, и даже к гироскопу. Приложение в любой момент может получить с них данные».

Сипки напоминает: умные колонки Amazon Alexa уже не раз оказывались «свидетелями» при расследовании преступлений. Так, в 2018 году суд распорядился передать записи с Alexa полицейским по делу об убийствах двух девушек в Нью-Гемпшире. В 2019-м американские правоохранители попросили доступ к аналогичным данным для расследования гибели женщины во Флориде. В 2023 году записи с колонки Amazon легли в основу приговора по еще одному преступлению — уже в Южном Уэльсе (Великобритания). «Как, читая такие новости, можно не задумываться о том, что нас всегда подслушивают?» — удивляется собеседник редакции.

Опасения по поводу того, что компании без всякого судебного постановления могут сами использовать эти данные для таргетирования рекламы, также существуют много лет, напоминает Собака.ru партнер Digital & Analogue Partners Екатерина Смирнова. Однако, по ее словам, публикация 404 — «один из первых случаев, когда компания открыто признала использование такой технологии».