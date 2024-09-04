Уже на этой неделе может начаться обсуждение раздела Google! Что?! Да! Это один из вариантов борьбы с монополией поисковика

Что случилось?

«После тщательного рассмотрения и оценки всех доказательств и свидетельских показаний суд приходит к следующему выводу: Google является монополистом и действует как монополист, чтобы сохранить свое доминирующее положение на рынке», — такое решение 5 августа 2024 года было принято американским федеральным окружным судьей Амитом Мехтой.

Дело «Соединенные штаты и другие против Google» длилось с 2020 года, когда американский Минюст и власти отдельных штатов подали в суд на IT-гигант. Рассмотрение началось в сентябре 2023-го — в тот момент издание The New Yourk Times называло процесс «первым антимонопольным разбирательством в эпоху современного интернета».

Поводом для иска стало доминирующее положение Google на рынке интернет-поиска, его объем оценивается в миллиарды долларов. Адвокаты компании настаивали: «Google побеждает, потому что он лучше [конкурентов]». Американские власти настаивали, что, помимо инноваций, монополию корпорации поддерживают, к примеру, щедрые выплаты компаниям Mozilla и Apple, чтобы Google оставался поисковиком по умолчанию в браузерах Firefox и Safari. Взаимоотношения «веб-сайта Google» с Apple и вовсе в суде назывались олигополистическими.