Уже на этой неделе может начаться обсуждение раздела Google! Что?! Да! Это один из вариантов борьбы с монополией поисковика

Google повинен в незаконном удержании монополии на рынке интернет-поиска. Такое решение еще в августе 2024 года вынес американский суд. Теперь американской Фемиде предстоит решить, что же делать с IT-гигантом. Среди возможных сценариев раздел компании (к примеру, принудительная продажа подразделений, отвечающих за Android или Google Chrome). Новое слушание, на котором будут обсуждаться меры борьбы с монополией поисковика, назначено на 6 сентября. Рассказываем, что известно об этом деле.
Что случилось?
«После тщательного рассмотрения и оценки всех доказательств и свидетельских показаний суд приходит к следующему выводу: Google является монополистом и действует как монополист, чтобы сохранить свое доминирующее положение на рынке», — такое решение 5 августа 2024 года было принято американским федеральным окружным судьей Амитом Мехтой.
Дело «Соединенные штаты и другие против Google» длилось с 2020 года, когда американский Минюст и власти отдельных штатов подали в суд на IT-гигант. Рассмотрение началось в сентябре 2023-го — в тот момент издание The New Yourk Times называло процесс «первым антимонопольным разбирательством в эпоху современного интернета».
Поводом для иска стало доминирующее положение Google на рынке интернет-поиска, его объем оценивается в миллиарды долларов. Адвокаты компании настаивали: «Google побеждает, потому что он лучше [конкурентов]». Американские власти настаивали, что, помимо инноваций, монополию корпорации поддерживают, к примеру, щедрые выплаты компаниям Mozilla и Apple, чтобы Google оставался поисковиком по умолчанию в браузерах Firefox и Safari. Взаимоотношения «веб-сайта Google» с Apple и вовсе в суде назывались олигополистическими.
В итоге суд в своем 277-страничном решении встал на сторону властей — по мнению судьи Амита Мехты, сегодняшняя монополия Google является результатом именно незаконных действий. «Это историческая победа для американского народа, — приводил CNN заявление американского генпрокурор Меррика Гарланда. — Ни одна компания — независимо от того, насколько она большая или влиятельная, — не стоит выше закона».
Google могут разделить?
Решение, вынесенное в начале августа 2024 года, стало не точкой, а лишь запятой в одном из самых громких антимонопольных дел в истории. Признав Google виновным в нарушении антимонопольного законодательства, суд теперь должен определить, как же исправить ситуацию.
Уже в первых публикациях после оглашения говорилось, что Google могут вынудить внедрить «экран выбора», то есть обязать показывать пользователям справку о других поисковых сервисах. Также предполагалось, что компанию могут обязать выплатить крупный штраф. Впрочем, профессор права Университета Вандербильта Ребекка Алленсворт уже тогда в беседе с CNN предупреждала, что финансовые наказания «не являются основным способом, с помощью которого американская антимонопольная система обеспечивает соблюдение закона».
И вот, спустя неделю, 13 августа агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило: власти США подумывают о разделе интернет-монополиста. К примеру, рассматривается принудительная продажа операционной системы Android. Позднее The New York Times предположила возможность альтернативного варианта раздела, а именно: передачу другому собственнику браузера Chrome.
Впрочем, вариант с разделом не единственный. Альтернативным решением, по данным Bloomberg, может стать принудительная передача части данных, собираемых Google, конкурентам. Так, Bing и DuckDuckGo смогут использовать наработки монополиста для того, чтобы улучшать свои алгоритмы и более эффективно бороться за долю на рынке.
К 4 сентября представители администрации США должны определиться со своими предложениями, а 6-го числа начнется слушание по тому, какие из мер следует применить к Google, чтобы ограничить его монопольное положение.
К чему все это может привести?
Дело «Соединенные штаты и другие против Google» часто сравнивают с еще одним знаковым антимонопольным разбирательством, в котором в свое время сошлись власти США и Microsoft (это произошло в начале 2000-х, когда компания Билла Гейтса была на пике могущества). Тогда IT-гигант тоже обвинили в незаконной монополизации рынка. Одним из обвинений было то, что Microsoft включила свой браузер Internet Explorer в ПО Windows.
В 2000 году суд постановил разделить Microsoft, это решение было затем отменено в апелляции, а в 2001-м компания и власти пришли к мировому соглашению. Однако, как пишет The New York Times, Билл Гейтс и коллеги усвоили урок. «После этого Microsoft более не прилагала усилий к монополизации формировавшейся тогда интернет-индустрии, создав тем самым возможности для процветания новых компаний, таких как, к примеру, Google», — писало издание. Возможно, нечто подобное ждет теперь и сам поисковик.
Дело «Соединенные штаты и другие против Google» не единственное антимонопольное разбирательство, через которое проходит Alphabet (материнская компания Google). Так, в декабре 2023 года суд Сан-Франциско удовлетворил иск к корпорации со стороны геймдев-студии Epic Games — та настаивала, что Google, по сути, превратил свой магазин приложений Google Play в незаконную монополию.
В самом конце августа 2024-го стало известно, что компания Yelp Inc., специализирующаяся на обзорах ресторанов, салонов красоты и других заведений, подала еще один антимонопольный иск к Google, настаивая, что ведущий поисковик имеет незаконную монополию на рынке локального поиска информации о местных компаниях.
Если власти и суд остановятся на варианте со свободным предоставлением данных другим поисковикам, это позволит «улучшить результаты поиска на всех [платформах]», предполагает журнал The Conversation. «Так же, как нет смысла в том, чтобы трубы конкурирующих компаний доставляли воду в ваш дом, нет смысла в том, чтобы несколько фирм платили миллиарды за сбор одной и той же информации», — говорится в статье издания.
Подобная логика подталкивает некоторых авторов к еще более радикальным идеям. Так, Роб Ларсон, автор нью-йоркского журнала Jacobin, сравнивая крупнейший поисковик с естественными монополиями коммунальных служб, пришел к выводу, что «если есть какая-то компания, которую однозначно следует национализировать, то это [Google]». Впрочем, насколько можно судить, такой вариант даже не рассматривается.
В любом случае, как пишет The New York Times, как бы ни закончилось дело, оно уже «стало знаковым антимонопольным решением, поставившим под сомнение мощь технологических гигантов в эпоху современного Интернета».
«Это решение имеет монументальное значение для антимонопольного регулирования и может иметь далеко идущие последствия для технологической отрасли, — написала Николь Мазервэй из крупной американской юрфирмы Sanford Heisler Sharp, LLP. — В результате ограничения контроля Google над рынком поисковых систем, другие сервисы получат возможности для повышения своей заметности и присутствия на рынке, а также возможность расширить свой бизнес в сфере онлайн-рекламы. Хотя результат апелляции может отсрочить изменения, Google неизбежно придется снизить свои цены на рекламу, чтобы оставаться конкурентоспособным. Это сделает отрасль более справедливой как для рекламодателей, так и для потребителей».
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